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Жилой комплекс Новый проект в отличной локации - район Оба

Каракокали, Турция
от € 171,437
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Жилой комплекс Новый проект в отличной локации - район Оба
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 67 до 184 квадратных метров. Расстояние до моря 550 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Новый проект в отличной локации - район Оба
Каракокали, Турция
от € 171,437
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Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в новом проекте - Авсаллар, Алания
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 125 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Жилой комплекс ЖК в самом сердце современной части Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: FOA INVEST

Этот объект расположен в районе Башакшехир европейской части Стамбула — в самом сердце новой современной части города. Он находится недалеко от пересечения автомагистралей О-7 и Е-80 и имеет удобный выезд на каждую из них. В пешей доступности от объекта располагается станция метро. 

Жилой комплекс находится рядом с олимпийским стадионом Ататюрка. Недалеко расположена одна из крупнейших стамбульских больниц. Район активно развивается. Рядом много учебных заведений, магазинов и торговых центров, кафе, ресторанов, развлечений. Неподалеку также расположен Ботанический парк, куда легко отправиться на прогулку пешком.

Объект занимает 39 тысяч квадратных метров. Значительная часть из них отведена под зеленые насаждения. Корпуса проекта специально расположены на значительном расстоянии друг от друга, чтобы сделать двор более зеленым.

Всего на объекте предлагается 453 квартиры. Для покупки также доступны 47 коммерческих помещений на первых этажах зданий. Доступно большое разнообразие планировок: от 1+1 до 4+1. На нижних этажах предлагаются апартаменты с собственными садами. В квартирах на верхних этажах есть большие балконы. 

На объекте есть крытый бассейн, которым можно пользоваться круглый год. Жителям также доступны сауна и хаммам, спортивный зал, открытые спортивные площадки. Возле искусственного водоема на территории расположено кафе, где особенно приятно отдыхать в хорошую погоду. Для маленьких жителей есть большая детская площадка с игровым оборудованием для разных возрастов.
Жилой комплекс Комплекс в новом центре города - район Бейликдюзю
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 95 до 149 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
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