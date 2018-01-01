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Жилой комплекс Новый проект в самом развивающемся районе - Оба

Каракокали, Турция
от € 125,000
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Жилой комплекс Новый проект в самом развивающемся районе - Оба
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1.Площадь от 45 до 97 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Новый проект в самом развивающемся районе - Оба
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от € 125,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса в Каргыджаке Алания
Каргыджак, Турция
Сдача в: 2023

Премиальный комплекс вилл и апартаментов в районе Каргыджак.

Премиальный комплекс вилл и апартаментов  в районе Каргыджак на аланийском побережье в окружении Таврских гор и хвойных лесов с потрясающими панорамными видами на море.

Дизайн фасадов и общественных пространств комплекса разработан британским дизайнерским бюро LAPPARTMENT 66 с учетом последних мировых тенденций.

Общая площадь составляет 38 913 м2, инфраструктура для комфортного проживания и времяпровождения 8000 м2.  Жилой комплекс состоит из 40 вилл 4+1 площадью 338 м2 с собственным бассейном, террасой и 7 пятиэтажных блоков. На этаже в 6 блоках по 4 квартиры разной планировки: 1+1  (81  -113 м2), penthouse 2+1 (180 м2), 3+1 (177-196 м2) и penthouse  4+1 (351-370 м2). В 7-мом блоке все квартиры 1+1 (81-113 м2).

Для жителей вилл и пентхаусов 1 гараж и комплект кухонной техники SMEG в подарок.  Все виллы и апартаменты сдаются в чистовой отделке. В отделке фасадов вилл используется Flextone – уникальный строительный материал на 80% состоящий из природных состовляюющих.

Все для жизни без забот

  •  Консьерж-сервис 24/7
  •  WI-Fi и Web-камеры на территории (офис на территории ЖК)
  • Услуги парковки автомобиля
  • Трансфер до пляжа
  • Бизнес-пространство для работы и встреч
  • Магазины
  • Услуги прачечной и ателье

Все для детей

  • Детский центр с развивающими программами для детей разных возрастов
  • Детский бассейн и водные горки
  • Игровые пространства и кинотеатр
  • Няня

Банный комплекс и SPA

Рай для ценителей русской бани- ледяная купель, веники, эфирные масла. Услуги профессионального банщика и массажиста.

  • Парные
  • Бассейны и ледяные купели
  • Соляная и травяные комнаты
  • Массажные кабинеты
  • Зоны для отдыха
  • Бильярд
  • Арома и финская сауна
  • Турецкий хамам
  • Крытый бассейн
Жилой комплекс Высотная резиденция Acar Verde Residences с аквапарками и ресторанами, в престижном зеленом районе, Стамбул, Турция
Goerele Mahallesi, Турция
Застройщик: TRANIO

На территории комплекса вы найдете зеленые зоны площадью 10 000 м2, крытый бассейн, аквапарки, спортивный центр, турецкую баню, детскую площадку, фитнес-центр и студию пилатеса, рестораны, кафе, пекарни, пешеходные дорожки, сауну, парную, спа-зону, супермаркеты, прачечную, аптеки, зоны для отдыха, теннисный корт, отделения банков, услуги консьержа.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Колледж - 450 метров
  • Парк - 1,2 км
  • Автобусная остановка - 1,5 км
  • Торговый центр - 1,5 км
  • Больница - 3,2 км
  • Паромный причал - 3,6 км
  • Ботанический сад - 5 км
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха - 6,3 км
  • Маслак - 12 км
  • Таксим/Шишли - 18 км
  • Аэропорт имени Сабихи Гёкчен - 35 км
Жилой комплекс Комплекс класса люкс с инфраструктурой 5 *
Каргыджак, Турция
Сдача в: 2024

Компания Elka Homes рада представить роскошный проект в районе Каргыдджак всего в 300 метрах от моря у подножия Таврских гор, в окружении соснового леса.

В жилом комплексе будет всего 38 апартаментов разной планировки:  6 лофт квартир площадью от 77 м2, 24 квартиры 1+1 площадью 50 м2,  6 квартир 2+1 дуплекс площадью  93 м2, 2 квартиры 3+1 площадью 106 м2.
 

Общая площадь застройки: 3943 м2
Инфраструктура комплекса включает в себя: открытый/крытый бассейн, сауна, хамам, массажный кабинет, бильярд, фитнес, настольный теннис, детская игровая площадка, комната отдыха.

Дата окончания строительства январь 2024 года. Доступна беспроцентная рассрочка до окончания строительства.

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