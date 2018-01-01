Жилой комплекс Новый проект в самом развивающемся районе - Оба

Каргыджак, Турция

Сдача в: 2023

Премиальный комплекс вилл и апартаментов в районе Каргыджак.

Премиальный комплекс вилл и апартаментов в районе Каргыджак на аланийском побережье в окружении Таврских гор и хвойных лесов с потрясающими панорамными видами на море.

Дизайн фасадов и общественных пространств комплекса разработан британским дизайнерским бюро LAPPARTMENT 66 с учетом последних мировых тенденций.

Общая площадь составляет 38 913 м2, инфраструктура для комфортного проживания и времяпровождения 8000 м2. Жилой комплекс состоит из 40 вилл 4+1 площадью 338 м2 с собственным бассейном, террасой и 7 пятиэтажных блоков. На этаже в 6 блоках по 4 квартиры разной планировки: 1+1 (81 -113 м2), penthouse 2+1 (180 м2), 3+1 (177-196 м2) и penthouse 4+1 (351-370 м2). В 7-мом блоке все квартиры 1+1 (81-113 м2).

Для жителей вилл и пентхаусов 1 гараж и комплект кухонной техники SMEG в подарок. Все виллы и апартаменты сдаются в чистовой отделке. В отделке фасадов вилл используется Flextone – уникальный строительный материал на 80% состоящий из природных состовляюющих.

Все для жизни без забот

Консьерж-сервис 24/7

WI-Fi и Web-камеры на территории (офис на территории ЖК)

Услуги парковки автомобиля

Трансфер до пляжа

Бизнес-пространство для работы и встреч

Магазины

Услуги прачечной и ателье

Все для детей

Детский центр с развивающими программами для детей разных возрастов

Детский бассейн и водные горки

Игровые пространства и кинотеатр

Няня

Банный комплекс и SPA

Рай для ценителей русской бани- ледяная купель, веники, эфирные масла. Услуги профессионального банщика и массажиста.

Парные

Бассейны и ледяные купели

Соляная и травяные комнаты

Массажные кабинеты

Зоны для отдыха

Бильярд