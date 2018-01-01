Жилой комплекс Новые квартиры в районе Паяллар

Мраморноморский регион, Турция

Сдача в: 2024

94 квадратных метра зеленой территории приходится на одну квартиру этого объекта. Ботанический сад и искусственное озеро в собственном дворе обеспечат жизнь в гармонии с природой в самом сердце стамбульского района Бахчелиэвлер.

При этом добраться из района в любую точку Стамбула не составит труда. Он удобно соединен с основными транспортными артериями города. Доехать до Бакыркёя можно за 12 минут, а до Таксима — за 25 минут.

Район насыщен социальной инфраструктурой. В пяти минутах ходьбы от жилого комплекса расположены сразу три клиники. А за четыре минуты можно дойти до ближайшего университета, что делает объект особенно удобным для проживания студентов. В пределах 15 минут ходьбы от комплекса расположены сразу четыре торговых центра.

Объект занимает площадь 120 тысяч квадратных метров. Площадь зеленых насаждений составляет 42 тысячи квадратных метров. Всего в жилом комплексе 11 корпусов, 796 апартаментов и 29 коммерческих объектов. Наиболее распространены планировки типа 2+1 и 3+1 — для покупки доступны более 300 квартир каждого из этих типов. Также в жилом комплексе есть 80 апартаментов 4+1 и одна квартира 5+1 для большой и дружной семьи.

В каждой квартире есть балкон. А в каждом корпусе есть просторная общая терраса, где приятно отдыхать и любоваться открывающимися пейзажами в погожий день.

На объекте есть большая парковка, которая рассчитана на 1700 машиномест. Многие из них оборудованы зарядными станциями для электромобилей. Внутренняя социальная инфраструктура представлена крытым и открытым бассейнами, собственной улице с магазинами, беговыми дорожками и площадкой для йоги, а также кинотеатром под открытым небом.