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Жилой комплекс Новые квартиры в районе Паяллар

Akarca, Турция
от € 110,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в районе Паяллар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 51,5 до 111 м2. Расстояние до моря 1200 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в районе Паяллар
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Почему вы должны купить недвижимость здесь? - Люкс качество, продуманное до мелочей по доступной цене; - Потрясающий панорамный вид на средиземное море и Торосские горы; - Большая территория в 26 000 м2; - Инфраструктура пятизвездочного отеля у вас дома; - Проект не имеющий аналогов в данном регионе; - Свежий горный воздух; - Банановые плантации в округе.   Комплекс из 3 блоков в 12 этажей раскинулся на территории в 26000 м2. Здесь вы найдете все для комфортной жизни и отдыха для всей семьи. При входе вы попадаете в лобби с ресепшеном, где вам помогут решить любые проблемы. Свой ресторан, бар и магазин на территории, прекрасная СПА зона, площадки для спорта, детский клуб, боулинг, аквапарк, бильярд и даже свой кинотеатр, это и многое другое к вашим услугам. Вы можете использовать открытый бассейн с аквапарком, а так же бассейн с подогревом воды, наслаждайтесь водными процедурами круглый год. Вы не пожелаете, приобретая апартаменты в данном комплексе. До моря со своим пляжем и баром на берегу курсирует свой трансфер. Азура парк расположен в 1,5 км от береговой линии и в 20 км от местного аэропорта, до Алании и ее исторической части 15 км. В квартирах 1+1 и 2+1:кондиционеры, встроенная кухонная мебельсо столешницей, напольное покрытие высшего качества, встроенный шкаф в коридоре, освещение, качественная мебель и техника. открытый бассейнкрытый бассейн с подогревомаквапарксаунапаровая комнатахамам (турецкая баня)массажная зоназона отдыхатренажерный залигровая комнататеннисный кортбаскетбольная площадкадетская площадкапарк на территорииресторанмагазинбардискотекакинотеатрбоулинггаражоткрытая парковкаэлектрогенератор
Жилой комплекс Самый зелёный и экологичный ЖК в Стамбуле
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: FOA INVEST

94 квадратных метра зеленой территории приходится на одну квартиру этого объекта. Ботанический сад и искусственное озеро в собственном дворе обеспечат жизнь в гармонии с природой в самом сердце стамбульского района Бахчелиэвлер.

При этом добраться из района в любую точку Стамбула не составит труда. Он удобно соединен с основными транспортными артериями города. Доехать до Бакыркёя можно за 12 минут, а до Таксима — за 25 минут.

Район насыщен социальной инфраструктурой. В пяти минутах ходьбы от жилого комплекса расположены сразу три клиники. А за четыре минуты можно дойти до ближайшего университета, что делает объект особенно удобным для проживания студентов. В пределах 15 минут ходьбы от комплекса расположены сразу четыре торговых центра.

Объект занимает площадь 120 тысяч квадратных метров. Площадь зеленых насаждений составляет 42 тысячи квадратных метров. Всего в жилом комплексе 11 корпусов, 796 апартаментов и 29 коммерческих объектов.  Наиболее распространены планировки типа 2+1 и 3+1 — для покупки доступны более 300 квартир каждого из этих типов. Также в жилом комплексе есть 80 апартаментов 4+1 и одна квартира 5+1 для большой и дружной семьи.

В каждой квартире есть балкон. А в каждом корпусе есть просторная общая терраса, где приятно отдыхать и любоваться открывающимися пейзажами в погожий день.

На объекте есть большая парковка, которая рассчитана на 1700 машиномест. Многие из них оборудованы зарядными станциями для электромобилей. Внутренняя социальная инфраструктура представлена крытым и открытым бассейнами, собственной улице с магазинами, беговыми дорожками и площадкой для йоги, а также кинотеатром под открытым небом.
Жилой комплекс Проект премиум класса
Yaylali, Турция
Сдача в: 2023

Новый проект премиум класса, расположенный в 230 метрах от моря, в районе Кестель. Комплекс состоит из 2-х блоков, есть квартиры 1+1, 2+1 дуплексы и 2+1 со своим личным бассейном и террасой. Элитный жилой комплекс с особенностями 5-ти звёздочного Отеля. Инфраструктура: бассейн, зона отдыха, зона барбекю, детская игровая площадка, крытый бассейн, паровая комната, массажная комната, сауна, детская игровая, лобби, фитнес зал. Есть возможность оплаты с беспроцентной рассрочкой на 10 месяцев при оплате первоначального взноса 30%.

Срок сдачи проекта планируется на сентябрь 2023 год.

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