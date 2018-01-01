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Жилой комплекс Квартиры от застройщика в пешей доступности от пляжа в районе Оба

Каракокали, Турция
от € 222,900
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Жилой комплекс Квартиры от застройщика в пешей доступности от пляжа в районе Оба
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О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 43,4 до 190 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Квартиры от застройщика в пешей доступности от пляжа в районе Оба
Каракокали, Турция
от € 222,900
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новые проект с хорошей инфраструктурой в Махмутларе - Алания
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 45 до 205 квадратных метров. Расстояние до моря 230 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Алании - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1 Площадь апартаментов от 55 до 110 квадратных метра. Расстояние до моря 850 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Жилой комплекс Резиденция класса люкс в престижном районе Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023

Рады представить новый комплекс, который будет построен в районе Оба, на участке площадью 7100 м2 и будет состоять из 5 блоков по 4 этажа, в общей сложности 72 квартиры. Расстояние до моря – 2,5 км. Оба - это один из престижных районов Алании, отличается низко этажной застройкой. Хорошие песчаные пляжи, живописный променад вдоль моря, вся необходимая городская инфраструктура под рукой, гипермаркет «Метро», торговый центр «Аланиум», множество ресторанов, небольших магазинов, парков и детских площадок, теннисные корты и футбольные поля, новая государственная больница также находится в Обе, кроме того в данный район в ближайшее время переезжает городская администрация. Из этого следует, что этот район будет считаться инвестиционно привлекательным для покупателей недвижимости.
На продажу представлены квартиры:
1+1 площадью от 55 м2.
2+1, дублексов-пентхаусов площадью от 90 м2.
3+1 с отдельной кухней площадью от 140 м2.
4+1, дублексов-пентхаусов площадью от 190 м2 до 245 м2.

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