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Жилой комплекс Квартиры и роскошные пентхаусы в новом ЖК - район Конаклы

Конаклы, Турция
от € 129,000
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Жилой комплекс Квартиры и роскошные пентхаусы в новом ЖК - район Конаклы
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые современные квартиры в Алании - Конаклы. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 57 до 214 м2. Расстояние до моря 1500 метров.Конаклы западный район Аланьи, расположенный в 7 км от пляжа Клеопатры и центра. Дорога в город займет мало времени, но все базовые бытовые потребности удовлетворит инфраструктура этого городка. Есть супермаркеты, рынок, рестораны, транспорт, медицинские учреждения и аптеки. Конаклы больше туристический район, но в последнее время здесь началось строительство элитных малоэтажных жилых комплексов в красивых локациях возле пляжа и моря.Важная особенность многих проектов недвижимости в Конаклы - не нужно переходить трассу D-400 по пути к пляжу, как практически во всех других районах. Много волнорезов, море всегда спокойное. На холме над берегом есть зона отдыха с мангалами, прямо в сосновом лесу. Район уютный, малолюдный, красивый и тихий. Близость к центру Аланьи и набережной Клеопатры, панорамные виды на море и красивая природа обеспечивают высокий арендный потенциал недвижимости в Конаклы. Также она станет удачным приобретением для личного отдыха или жизни в Турции. Есть школы в самом поселке и в соседних районах, в центре. 
Местонахождение новостройки
Конаклы, Турция
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Жилой комплекс Квартиры и роскошные пентхаусы в новом ЖК - район Конаклы
Конаклы, Турция
от € 129,000
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Застройщик: Stay Property
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