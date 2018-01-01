  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Стильные апартаменты в уютном жилом комплексе - район Джикджилли

Жилой комплекс Стильные апартаменты в уютном жилом комплексе - район Джикджилли

Akarca, Турция
от € 155,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Стильные апартаменты в уютном жилом комплексе - район Джикджилли
1 / 5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Алании – район Джикджилли. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 61 до 141,5 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Новая недвижимость в Джикджиллы подойдёт тем, кто хотел бы жить в центре, но подальше от отелей и потока туристов. Этот небольшой район находится в центральной Аланье, начинается в 400 м от моря, тянется на 2 км в сторону гор от главной трассы. А вдоль нее расположены основные объекты инфраструктуры города – самый большой супермаркет сети Мигрос, а также ТРЦ Аланиум и Метро в соседней Обе. Недалеко и большая городская больница. Кроме обширной инфраструктуры, район Джикджилли отличается уютными красивыми улочками и роскошными комплексами, здесь много парковых зон. За трассой много свободных участков, здесь строятся и в перспективе появятся новые резиденции люкс класса. Нижняя часть района вся застроена, встречаются как простые турецкие дома, так и резиденции. Удобный район для отдыха и жизни, все необходимое рядом, в пешей доступности. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Элитный проект с отличной локацией на азиатской стороне Босфора
Akarca, Турция
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в комплексе Ангелов, Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Многоквартирный жилой дом Uskudar Apartments Compound Istanbul
Ускюдар, Турция
Многоквартирный жилой дом Nordic Art
Махмутлар центр, Турция
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Стильные апартаменты в уютном жилом комплексе - район Джикджилли
Akarca, Турция
от € 155,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Резиденция Luxury Residance,Üsküdar
Мраморноморский регион, Турция
от € 270,148
65–168 м² 4 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: Property Advisor Turkey

Этот проект, расположенный в Ускюдаре с его историей и уникальной культурой жизни, предлагает вам приятную жизнь.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном районе Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 50 до 160 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Жилой комплекс Новые квартиры в проекте с богатой инфраструктурой - Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 245 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Realting.com
Перейти