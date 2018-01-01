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Жилой комплекс Апартаменты с рассрочкой в центральном районе города - Оба

Каракокали, Турция
от € 125,000
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Жилой комплекс Апартаменты с рассрочкой в центральном районе города - Оба
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50 до 155 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür. 
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Каракокали, Турция
от € 125,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Привлекательный жилой проект для инвестиций
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023

Инвестиционный проект расположен в городе Алании в районе Авсаллар, недалеко от самого известного пляжа Инджекум. Район Авсаллар один из самых экологически чистых районов, где располагается уютный комплекс в окружении сосновых деревьев и чудесным видом на море. Проект расположен на территории 5 150м2 и будет состоять из одного жилого блока, 10 этажей с общей сложностью 100 квартир. На выбор есть квартиры 1 + 1 от 49 – 57 м2 и 2 + 1 квартиры 78м2. Все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, сантехникой, кухонным гарнитуром.  В инфраструктуру комплекса будет входить открытый и закрытый бассейн, аквапарк, спа-центр, турецкая баня, сауна, парная, комната отдыха, фитнес-центр, кинотеатр, кафе - бар, теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадка, детская игровая площадка, игровая комната, 7/24 охрана, камеры безопасности, парковка, генератор и бесплатный интернет. Жилой Комплекс – это хорошие перспективы для инвестирования в районе Авсаллар. Апартаменты можно использовать для собственного отдыха, а также это отличный вариант для долгосрочной или краткосрочной сдачи в аренду. Территория будет украшена декоративными зелеными насаждениями и ухоженным садом. Проект будет завершен в апреле 2023году.
Жилой комплекс Новый премиум ЖК на 1 береговой линии - район Каргыджак
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1Площадь апартаментов от 65 до 326 квадратных метров. Расстояние до моря 50 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой квартал Современные видовые апартаменты в районе Оба
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Это назначение, по которому будет использоваться квартира, и личные предпочтения. Кто-то планирует проживать в апартаментах непрерывно, кто-то – проводить отпуск, а кому-то интересно получение пассивного дохода от аренды. Квартира, которую мы хотим вам предложить, отлично подойдет для всех этих вариантов. Собственником на продажу выставлена квартира 2+1 с общей площадью 72 м² в одном из самых престижных районов Алании – Оба! Квартира располагается на 3 этаже. Выйдя на балкон вы сможете наслаждаться прекрасным видом на море и самую популярную достопримечательность средиземноморского курорта Аланьи- крепость Кале. Сам комплекс, будет сдан в эксплуатацию в феврале 2023 года. Комплекс будет расположен на большой охраняемой территории, с прекрасным садом с ландшафтным дизайном. Обширная внешняя и внутренняя инфраструктура комплекса не даст скучать ни взрослым, ни детям. открытая парковка открытый бассей фитнес-центр камелия сауна детская площадка лобби швейцар генератор камеры наблюдения центральная спутниковая и антенная система большой сад Резиденция находится на расстоянии 2000 м от Средиземного моря и благоустроенной набережной.
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