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Жилой комплекс Апартаменты в бутик-проекте - район Демирташ

Akarca, Турция
от € 165,000
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Жилой комплекс Апартаменты в бутик-проекте - район Демирташ
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 58 до 135 квадратных метров. Расстояние до моря 950 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты в бутик-проекте - район Демирташ
Akarca, Турция
от € 165,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры с шикарным видом на море в Окурджалар
Okurcalar, Турция
Сдача в: 2023

Наполненная следами истории и великолепными природными ландшафтами, Алания сегодня стала одним из самых ярких курортов Турции. Его современная и космополитичная атмосфера является причиной того, что многие туристы со всего мира проводят свой отпуск в Алании круглый год. Туристов сюда привлекают доступные цены, отличная погода, песчаные пляжи, исторические места и изысканная кухня. Проект находится в 300 м. от моря в районе Окурджалар, историческом и выдающемся районе Алании, с общим количеством квартир 50, расположенными на площади 2413 м2. Все квартиры спроектированы как удобное жилое пространство с лучшим видом на море. Месторасположение проекта, порадует своих владельцев общественным рынком, детским садом, медицинским учреждением и великолепным пляжем со всеми удобствами.
Проект состоит из 2-х пятиэтажных блоков, с квартирами планировок 1+1, 2+1, 3+1 и 4+1. Площадь квартир начинается от 60 м2 до 145м2.
Завершение строительства запланировано на июнь 2023г.
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект жилого комплекса
Sekerhane Mahallesi, Турция
Сдача в: 2023

Представляем вашему вниманию новый стильный проект жилого комплекса с полной внутренней инфраструктурой в респектабельном районе Оба - Алания. Преимуществом данного проекта является расположение – удаленность от оживленных центральных улиц, но при этом рядом со всеми удобствами городской инфраструктуры. Здесь сосредоточены основные крупные ТЦ, а также именно в этом районе находится новая городская больница – 1 км, и большинство престижных частных школ и колледжей. И это самый близкий к центру Алании район – 3 км. Расстояние до побережья Средиземного моря – 1,5 км.
Резиденция будет состоять из 4 блоков и большой частной территории. Общая площадь застройки 6197 кв. м. Также резиденция порадует самодостаточной внутренней инфраструктурой, а это дополнительные удобства для отдыха и развлечений, которые сделает этот комплекс исключительным местом для жизни.
К продаже предложены квартиры следующих планировок -  двухкомнатные 1+1 площадью от 48 до 58 кв. м, трехкомнатные 2+1 площадью 110 кв. м, двухуровневые пентхаусы 3+1 и 4+1 площадью от 157 до 277 кв. м. Апартаменты будут сданы с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью, укомплектованными санузлами, а также будут установлена вся сантехника.
При покупке квартиры на стадии строительства работает система беспроцентной рассрочки до окончания строительства по удобному индивидуальному графику оплат. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на июнь 2023 года.
Жилой комплекс Новые апартаменты на завершающем этапе строительства в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 43 до 115 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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