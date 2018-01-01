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Жилой комплекс Новый проект премиум-класса в районе Газипаша, Алания

Аланья, Турция
от € 117,000
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Жилой комплекс Новый проект премиум-класса в районе Газипаша, Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 46 до 113 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Новый проект премиум-класса в районе Газипаша, Алания
Аланья, Турция
от € 117,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новые апартаменты на завершающем этапе строительства - район Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50 до 165 квадратных метров. Расстояние до моря 400 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой квартал Новый комплекс в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Вашему вниманию предлагаются апартаменты в новом стильном комплексе в 200 метрах от морского побережья. Данный комплекс, состоящий из одного 7-ми этажного блока, располагается на закрытой территории в 200 метрах от морского побережья. К удобствам в комплексе представлены гостевая зона, бассейн, лаунж зона. В пешей доступности от комплекса располагается государственный лицей Махмутлара, который подготавливает будущих студентов в ведущие университеты Турецкой республики. В радиусе 100-150 метров вы найдете необходимые объекты инфраструктуры для удовлетворения ежедневных потребностей (магазины, парки, детские площадки, поликлиники). 
Жилой квартал Апартаменты с захватывающим видом на море
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Эта высококачественная квартира на первой линии имеет отличное месторасположение, например, всего в 150 метрах от башни с часами, которая является центром Махмутлара. Эти роскошные умные дома  в Алании, расположены на берегу моря в районе Махмутлар. Вокруг есть отели, недавно построенные апартаменты и магазины под квартирами.  Апартаменты площадью 64 м2 состоят из 1 спальни, 1 ванной комнаты, гостиной с открытой кухней и большой террасы. Просторная светлая гостиная с обеденной зоной, выход на большую террасу с большой алюминиевой раздвижной дверью с двойным остеклением. Из гостиной и с террасы открывается чудесный вид на море. Наслаждайтесь любимыми напитками, любуясь лучшим видом на Аланью, море, пляж и крепость Аланьи. Сидя в гостиной, вы можете наблюдать за прекрасным Средиземным морем из больших окон, пока пьете кофе.  Большие окна делают квартиру светлой и просторной с обильным дневным светом. В комплексе есть система «умный дом», с помощью которой вы можете управлять всем домом с помощью мобильных устройств.  Расположение этого комплекса на берегу моря является непревзойденным и уникальным. На рынке нет ни одного объекта недвижимости лучше этого. 20 метров до пляжа, 150 метров до центра, социальные удобства, такие как пешеходная дорожка, барбекю, фитнес-центр на пляже, все, что вам нужно, находится в нескольких минутах ходьбы. Система умного домаНагражден премией Luxury lifestyleВодная горкаШумо- и теплоизоляцияКрытый и открытый бассейнСпа центр Непревзойденное расположениеСистема «Умный дом»Высочайшее качество на рынкеПолностью меблирована 
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