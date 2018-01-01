Жилой комплекс Новый проект премиум-класса в районе Газипаша, Алания

Махмутлар центр, Турция

Эта высококачественная квартира на первой линии имеет отличное месторасположение, например, всего в 150 метрах от башни с часами, которая является центром Махмутлара. Эти роскошные умные дома в Алании, расположены на берегу моря в районе Махмутлар. Вокруг есть отели, недавно построенные апартаменты и магазины под квартирами. Апартаменты площадью 64 м2 состоят из 1 спальни, 1 ванной комнаты, гостиной с открытой кухней и большой террасы. Просторная светлая гостиная с обеденной зоной, выход на большую террасу с большой алюминиевой раздвижной дверью с двойным остеклением. Из гостиной и с террасы открывается чудесный вид на море. Наслаждайтесь любимыми напитками, любуясь лучшим видом на Аланью, море, пляж и крепость Аланьи. Сидя в гостиной, вы можете наблюдать за прекрасным Средиземным морем из больших окон, пока пьете кофе. Большие окна делают квартиру светлой и просторной с обильным дневным светом. В комплексе есть система «умный дом», с помощью которой вы можете управлять всем домом с помощью мобильных устройств. Расположение этого комплекса на берегу моря является непревзойденным и уникальным. На рынке нет ни одного объекта недвижимости лучше этого. 20 метров до пляжа, 150 метров до центра, социальные удобства, такие как пешеходная дорожка, барбекю, фитнес-центр на пляже, все, что вам нужно, находится в нескольких минутах ходьбы. Система умного домаНагражден премией Luxury lifestyleВодная горкаШумо- и теплоизоляцияКрытый и открытый бассейнСпа центр Непревзойденное расположениеСистема «Умный дом»Высочайшее качество на рынкеПолностью меблирована