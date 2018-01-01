  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новые квартиры в городе Газипаша, Алания

Жилой комплекс Новые квартиры в городе Газипаша, Алания

Аланья, Турция
от € 118,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новые квартиры в городе Газипаша, Алания
1 / 2
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Строящийся ЖК в пешей доступности от прекрасного пляжа в Газипаше
Аланья, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в Алании - верхняя Оба
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Kartal Seaview Family Homes
Картал, Турция
Жилой комплекс Шикарные апартаменты с видом на море
Tuerkler, Турция
Многоквартирный жилой дом FER Superior Suites
Мраморноморский регион, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новые квартиры в городе Газипаша, Алания
Аланья, Турция
от € 118,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс ILKEM DIAMOND
Mezitli, Турция
от € 207,273
245 м² 1 квартира
Сдача в: 2024
Застройщик: ILKEM YAPI

НОВЫЙ ПРОЕКТ от ILKEM YAPI - ЖК ILKEM DİAMOND 💎

▪️Адрес: Турция, Мерсин, Мезитли (центр города)

▪️Начало строительства: 2022 год

▪️Окончание строительства: май 2024 год

▪️Количество блоков: 2

▪️Блок А этажей: 18

▪️Блок B этажей: 18

▪️Все квартиры планировки: 5+1

▪️Количество квартир на этаже: 2

▪️В каждом блоке по 3 лифта

🔲Основные характеристики квартиры 5+1

▪️Брутто (m²): 245;

▪️Нетто (m²): 175;

▪️Отдельная кухня

▪️Количество санузлов: 4

▪️Количество балконов: 2

▪️Прихожая (m²):15,00

▪️Гостиная (m²): 35,00

▪️Кухня (m²): 27,00

▪️Детская комната 1 (m²): 11,10

▪️Детская комната 2 (m²): 12,00

▪️Спальная комната (m²): 15,00

▪️Гардеробная (m²): 3,50

▪️Ванная комната 1 (m²): 4,50

▪️Хозяйская спальня (m²): 20,00

▪️Ванная комната хозяйская (m²): 6,00

▪️Гардеробная хозяйская 2(m²): 9,00

▪️Ванная комната 3 (m²): 5,00

▪️Туалет (m²): 3,00

▪️Балкон 1 (m²): 3,25

▪️Балкон 2 (m²): 3,30

💶 Стоимость: от 185.000€

◼️Возможна рассрочка платежа!

🔲Особенности квартиры: ▪️Центральное спутниковое ТВ в каждой квартире (бесплатно) ▪️Видео домофон ▪️Лифт: 3 ▪️Пожарная сигнализация ▪️Кухонный гарнитур с гранитной столешницей ▪️Шкаф в прихожей ▪️Подвесной потолок из гипсокартона ▪️Окраска стен силиконовой водостойкой краской ▪️На полу плитка, многослойный ламинат 10 мм + плинтуса ▪️Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом ▪️Металлическая входная дверь с дополнительными замками ▪️Отделка санузла керамической плиткой ▪️Шкафы и тумбы в санузле ▪️Сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса

🔲Особенности территории: ▪️Закрытая территория ▪️Видеонаблюдение ▪️Охрана ▪️Автопарковка (открытая) ▪️Автопарковка (закрытая) ▪️Бассейн (открытый) ▪️Спортивная площадка (открытая) ▪️Фитнес салон ▪️Детская площадка (открытая) ▪️Беседки для отдыха ▪️Парковая зона ▪️Зона Барбекю ▪️Генератор

🔲Строительная компания ILKEM YAPI предоставляет все виды сервисов ◾Предпродажный сервис: ▪️Трансфер из аэропорта ▪️Размещение в отеле ▪️Подготовка документов для покупки недвижимости ◾Продажный сервис ▪️Сопровождение на сделке ◾Послепродажный сервис ▪️Подключение коммунальных услуг ▪️Помощь в покупке мебели, техники и других вещей первой необходимости ▪️Содействие в получение ВНЖ

🟢WhatsApp: https://wa.me/+905385416639

🔵Telegram: https://t.me/MersinRegion33

🟣Viber: https://viber.click/905385416639

📶Телефон + все мессенджеры: +905385416639

▶️YouTube Live Канал: https://www.youtube.com/c/AlexStepane...

⏏️Telegram канал: t.me/turkeyrealestatealexstepanenko

⏹️Instagram: https://www.instagram.com/mersinregio...

🚻Facebook: https://www.facebook.com/Stepanenko33

📩E-mail: alex@ilkemyapimersin.com

🖥️Website: https://www.ilkemyapimersin.com

🚹Alex
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Новый жилой комплекс в элитном районе Кадыкёй на Анатолийской стороне Стамбула с особняками и современными многоэтажными зданиями.

Комплекс предлагает апартаменты различных планировок 2+1, 3+1, 4+1 площадью от 117 м2 до 350 м2.

Удобства: открытый бассейн, спа, бильярдная, спортивный зал, кафе, охраняемая территория.

Расположение и объекты поблизости
  • 350 м до Багдадского проспекта - популярной улицы для шоппинга
  • 500 метров до парка Özgürlük
  • 800 метров до станции метро - ветка идет вдоль всей береговой линии от озера Кючюкчекмедже на европейской стороне до города Гебзе на азиатской стороне
  • 1.2 км до широкой и длинной набережной с парками, ресторанами кухонь разных стран и спортивными площадками
  • 4.2 км до шоссе E5 (7 минут на машине)
  • В радиусе 1-2 км находятся больницы, международные школы, университеты парки, рестораны
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Проект состоит из двух частей:

1) Жилые здания средней высоты: 17 корпусов, 491 апартамент с 2-4 спальнями.

2) Высокая башня: 43 этажа, 547 апартаментов с 1-2 спальнями.

Также, рядом есть сад площадью 25 000 м2, озеро и водные объекты общей площадью 6 000 м2.

Удобства и оснащение в доме

В проекте также есть: различные площадки для спортивных игр, сауна, парная, хаммам, конференц-залы, гостиничный сервис, система "умный дом", охрана 24/7.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится недалеко от нескольких достопримечательностей. Мечеть Чамлыджа - самая большая мечеть в Европе и Турции. Телебашня Чамлыджа - самая высокая в Стамбуле. Включает множество ресторанов и кафе с видом на море.

Рядом с комплексом находятся транспортные пути: шоссе Shela, E80, E5, станция метро M5.

Расстояние до других значимых объектов:

  • Босфор - 5 км
  • Мост мучеников 15 июля - 7,5 км
  • Район Ускюдар - 8 км
  • Больница - 1км
  • Школы - 200 м
  • Торговый центр - 1,5 км
Realting.com
Перейти