Жилой комплекс Новые квартиры в городе Газипаша, Алания

Mezitli, Турция

от € 207,273

245 м² 1 квартира

Сдача в: 2024

НОВЫЙ ПРОЕКТ от ILKEM YAPI - ЖК ILKEM DİAMOND 💎

▪️Адрес: Турция, Мерсин, Мезитли (центр города)

▪️Начало строительства: 2022 год

▪️Окончание строительства: май 2024 год

▪️Количество блоков: 2

▪️Блок А этажей: 18

▪️Блок B этажей: 18

▪️Все квартиры планировки: 5+1

▪️Количество квартир на этаже: 2

▪️В каждом блоке по 3 лифта

🔲Основные характеристики квартиры 5+1

▪️Брутто (m²): 245;

▪️Нетто (m²): 175;

▪️Отдельная кухня

▪️Количество санузлов: 4

▪️Количество балконов: 2

▪️Прихожая (m²):15,00

▪️Гостиная (m²): 35,00

▪️Кухня (m²): 27,00

▪️Детская комната 1 (m²): 11,10

▪️Детская комната 2 (m²): 12,00

▪️Спальная комната (m²): 15,00

▪️Гардеробная (m²): 3,50

▪️Ванная комната 1 (m²): 4,50

▪️Хозяйская спальня (m²): 20,00

▪️Ванная комната хозяйская (m²): 6,00

▪️Гардеробная хозяйская 2(m²): 9,00

▪️Ванная комната 3 (m²): 5,00

▪️Туалет (m²): 3,00

▪️Балкон 1 (m²): 3,25

▪️Балкон 2 (m²): 3,30

💶 Стоимость: от 185.000€

◼️Возможна рассрочка платежа!

🔲Особенности квартиры: ▪️Центральное спутниковое ТВ в каждой квартире (бесплатно) ▪️Видео домофон ▪️Лифт: 3 ▪️Пожарная сигнализация ▪️Кухонный гарнитур с гранитной столешницей ▪️Шкаф в прихожей ▪️Подвесной потолок из гипсокартона ▪️Окраска стен силиконовой водостойкой краской ▪️На полу плитка, многослойный ламинат 10 мм + плинтуса ▪️Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом ▪️Металлическая входная дверь с дополнительными замками ▪️Отделка санузла керамической плиткой ▪️Шкафы и тумбы в санузле ▪️Сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса

🔲Особенности территории: ▪️Закрытая территория ▪️Видеонаблюдение ▪️Охрана ▪️Автопарковка (открытая) ▪️Автопарковка (закрытая) ▪️Бассейн (открытый) ▪️Спортивная площадка (открытая) ▪️Фитнес салон ▪️Детская площадка (открытая) ▪️Беседки для отдыха ▪️Парковая зона ▪️Зона Барбекю ▪️Генератор

🔲Строительная компания ILKEM YAPI предоставляет все виды сервисов ◾Предпродажный сервис: ▪️Трансфер из аэропорта ▪️Размещение в отеле ▪️Подготовка документов для покупки недвижимости ◾Продажный сервис ▪️Сопровождение на сделке ◾Послепродажный сервис ▪️Подключение коммунальных услуг ▪️Помощь в покупке мебели, техники и других вещей первой необходимости ▪️Содействие в получение ВНЖ

🟢WhatsApp: https://wa.me/+905385416639

🔵Telegram: https://t.me/MersinRegion33

🟣Viber: https://viber.click/905385416639

📶Телефон + все мессенджеры: +905385416639

▶️YouTube Live Канал: https://www.youtube.com/c/AlexStepane...

⏏️Telegram канал: t.me/turkeyrealestatealexstepanenko

⏹️Instagram: https://www.instagram.com/mersinregio...

🚻Facebook: https://www.facebook.com/Stepanenko33

📩E-mail: alex@ilkemyapimersin.com

🖥️Website: https://www.ilkemyapimersin.com

🚹Alex