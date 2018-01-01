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Жилой комплекс Новый проект в живописном районе Демирташ

Akarca, Турция
от € 92,000
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Жилой комплекс Новый проект в живописном районе Демирташ
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 52 до 126 квадратных метров. Расстояние до моря 2600 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый проект в живописном районе Демирташ
Akarca, Турция
от € 92,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новые апартаменты в уютном комплексе - район Паяллар, Аланья
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 50 до 126 м2.Расстояние до моря 800 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками.В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Жилой комплекс Престижный проект в Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023

Новый инвестиционный проект, расположен в престижном районе Оба, и будет построен на земельном участке 2650м2. Комплекс состоит из 2-х блоков по 22 квартиры, общей сложности 44 квартиры различной планировки. На продажу предлагаются такие варианты квартир как: 1+1, 2+1 3+1. Все квартиры оформлены в современном стиле и оснащены высококачественными материалами. Со всех окон будет прекрасный вид на горы и море. Район Оба - это ближайший район к центру Алании. Здесь находятся новая больница, крупные торговые центры города: Кочташ, Метро и Аланиум, благоустроенные парки и набережная. Для покупателей предусмотрена беспроцентная рассрочка платежа до завершения строительства.
Начало строительства проекта апрель 2022г., сдача в эксплуатацию июнь 2023г.
 
Многоквартирный жилой дом Zeytinburnu Istanbul apartments project
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Это ослепительно, удивительно, редко и ценно, и это будет первый выбор для инвесторов, привыкших побеждать. Его ценная позиция отмечена низкими предложениями на данный момент, поскольку бренд и мощный разработчик пересекаются одновременно. Его близость предоставляет возможности для высшего образования в лучших турецких университетах. Кроме того, он расположен в экономическом регионе, который открыт для развития с многообещающей прибылью. Проект разработан как уникальное решение для удовлетворения потребностей в роскошном жилье, в непосредственной близости от Исторического полуострова.
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