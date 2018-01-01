  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новые апартаменты с богатой инфраструктурой - Газипаша, Алания

Жилой комплекс Новые апартаменты с богатой инфраструктурой - Газипаша, Алания

Аланья, Турция
от € 109,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новые апартаменты с богатой инфраструктурой - Газипаша, Алания
1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 51 до 99 квадратных метров. Расстояние до моря 2400 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
Похожие комплексы
Жилой квартал Пентхаус в центре города оба, Алания, недалеко от пляжа
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Элитный проект с отличной локацией на азиатской стороне Босфора
Akarca, Турция
Жилой комплекс Стильный Жилой Комплекс в г. Газипаша
Hasdere, Турция
Жилой комплекс Жилой проект в самом центре Стамбула - район Эйюпсултан
Akarca, Турция
Жилой комплекс Многоэтажный жилой комплекс в районе Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новые апартаменты с богатой инфраструктурой - Газипаша, Алания
Аланья, Турция
от € 109,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой Комплекс с современной архитектурой
Yaylali, Турция
Сдача в: 2023

Проект на первой береговой линии! Отличается своей современной архитектурой, находится в одном из лучших районов Алании - Кестеле, и определенно превосходит ваши ожидания по стандартам качества. Один из вариантов квартир 1+1, 2+1 или 3+1 в этом проекте ждет именно вас. Если вы хотите насладиться солнцем на пляже перед вашим домом или приятно провести время в открытом бассейне или в джакузи, это то, что вам нужно. Кроме того, в комплексе вас ждут детская площадка, фитнес-центр, кафе-бар и сауна.

Проект понравится вам своим прибрежным расположением и панорамным видом на Средиземное море и замок Алании.

Ваш дом будет находиться в центре городской жизни Алании, а также посреди природы, с Таврскими горами позади вас и Средиземным морем перед вами. Комплекс находится в 15 минутах от центра Алании, в 25 минутах от аэропорта Газипаша и всего в 1 минуте от пляжа.
Жилой комплекс NAUTILUS
Demirtas, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Zera Homes

Идет строительство современного  комплекса в Демирташе,  в котором предложены к продаже комфортабельные квартиры от компании Zera Homes.Комплекс состоит из одного блока, отличительной особенностью его является современный дизайн. Строительство комплекса ведется надежной компанией, срок сдачи объекта 2023 год.  Планировка квартир 1+1, 2+1,площадь 44 м² - 81 м².

В инфраструктуру комплекса в Демирташе будут входить:

Аквапарк
Барбекю
Детский бассейн
Кинотеатр
Фитнес
Крытый бассейн
Стоянка
Игровая площадка
Игровая комната
Генератор
Сауна
Бассейн
Водные горки

В квартирах удобная планировка, кухня совмещена с гостиной, она будет оборудована качественным кухонным гарнитуром от застройщика, с предусмотренными отсеками для бытовой техники,  квартиры будут сданы в чистовой отделке, будут установлены окна пвх с двойным остеклением, стальная входная дверь, сантехника и душевые кабины. Расстояние до пляжа 750 метров. При покупке квартиры на этапе строительства предусмотрены приятные бонусы  для покупателя  в виде рассрочки и скидки.  

Если перед вами встал вопрос о покупке недвижимости в кредит -  наша компания Zera Homesпредлагает своим клиентам помощь в получении ипотечного кредита на самых выгодных условиях. Наши опытные специалисты подробно расскажут как купить недвижимость в Турции в ипотеку. Мы будем с вами на всём протяжении процесса, начиная от выбора банка, сбора всех необходимых документов, до рассмотрения вашей заявки в максимально короткий срок. После одобрения заявки, ваш персональный менеджер будет сопровождать вас на всех этапах покупки до оформления Тапу (права собственности на недвижимость).
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новом комплексе - район Тосмур, Алания
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 62 до 135 квадратных метров. Расстояние до моря 550 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало. Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут. Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей, рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет. 
Realting.com
Перейти