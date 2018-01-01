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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Демирташ - Алания

Akarca, Турция
от € 109,000
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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Демирташ - Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 45 до 122 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Демирташ - Алания
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Жилой комплекс Новые апартаменты в уютном комплексе - район Паяллар, Аланья
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 50 до 126 м2.Расстояние до моря 800 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками.В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Проект представляет собой жилой комплекс из 3 отдельных зданий с апартаментами. Также, проект включает различные удобства и объекты инфраструктуры: бассейны внутри здания и на открытом воздухе, фитнес-площадка на открытом воздухе, террасы для загара, фитнес-центр, сауна, настольный теннис, детская игровая площадка, баскетбольное поле, магазины, кафе, ресторан, спортивные площадки, СПА-зона, кинотеатр.

Преимущества

При полной оплате - 10% скидка.

Проект инвестируется и реализуется государственным страховым фондом TMSF под контролем администрации города.

Жилой комплекс расположен рядом с недавно построенным международным финансовым центром IIFC. Планируется, что в IIFC будут работать более 50 тысяч сотрудников. Поэтому проект имеет хороший запас по спросу на аренду.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится в районе Аташехир — центре азиатской части города, при этом до моря всего 15 минут на машине. Благодаря расположению в самом центре города, легко добраться до любого места на общественном транспорте. Рядом с проектом расположены торговые центры, больницы, кафе и рестораны. Расстояние до некоторых мест:

  • 1,2 км до Metropol - один из крупнейших ТЦ
  • 1,5 км до Стамбульского финансового центра
  • 1,5 км до шоссе E80, которое идет от границы с Ираном, через центр Стамбула до Болгарии
  • 2 км до больницы Флоренс Найтингейл
  • 3 км до шоссе E5, по которому идет метробус, соединяющий азиатскую и европейскую части
  • 4 км до леса Кайышдаги
  • 5,5 км до университета Йедитепе
  • 6,5 км до набережной
Жилой комплекс Новый комплекс в районе Газипаша
Gazipasa, Турция
Сдача в: 2024

Газипаша — прекрасное экологическое место со множеством фруктовых садов и лесов. Оно тихое и живописное, с красивыми бухтами, песчаными и галечными пляжами - отлично подходит для тех, кто ценит спокойный образ жизни в окружении великолепной природы.
Район только набирает популярность как туристическое место, имеет свой аэропорт, который принимает как внутренние так и международные рейсы, активно развивается  инфраструктура - все это главные привлекательные особенности этого региона.

Наш проект  расположен на территории 4 065 м2, и включает в себя 84 квартиры:
•70 квартир 1+1, площадь брутто 47 м2 (нетто 41 м2)
•6 квартир 2+1, площадь брутто 65 м2 (нетто 58 м2)
•5 дуплексов 2+1, площадь брутто 100 м2 (нетто 88 м2)
•3 дуплекса 3+1, площадь брутто 127 м2 (нетто 115 м2)
Инфраструктура комплекса: открытый бассейн с аква горкой, закрытый бассейн, фитнес зал, спа, сауна, паровая, салон красоты, зона отдыха, зона барбекю, кинотеатр, игровая комната, мульти корт, детская площадка, ландшафтный дизайн, генератор, камеры видеонаблюдения 24 часа, видеодомофон

Расстояние до центра – 1,5 км
Расстояние до аэропорта - 6 км
Расстояние до Анталии - 180 км 
Расстояние до Алании - 40 км 
 
 

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