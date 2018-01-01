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Жилой комплекс Новые квартиры в центре Алании

Аланья, Турция
от € 188,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в центре Алании
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50 до 180 квадратных метров. Расстояние до моря 650 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в центре Алании
Аланья, Турция
от € 188,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры в современном стиле в районе Оба
Sekerhane Mahallesi, Турция
Сдача в: 2023

Предлагаем вашему вниманию жилой комплекс в районе Оба на стадии строительства. Район Оба считается престижным районом в Алании он известен своей уютной атмосферой, облагороженной зеленой территорией.
Сам комплекс будет состоять из четырех 4-х этажных блоков, общее количество квартир 136. Площадь проекта составляет 8600 квадратных метров, расстояние до моря 2.5 км. Данный Жилой Комплекс располагается на уютной закрытой охраняемой территории где есть всё для комфортной жизни и отдыха. Предлагаются квартиры планировок 1+1, 2+1 и 3+1 (56м2-195м2).
Инфраструктура Жилого комплекса: Детская игровая комната, Комната отдыха, Фитнес зал, Массажный кабинет, Сауна, Хамам, Бизнес центр, Телевизионный салон, Кафетерий, Теннисный корт, Открытый бассейн, Крытый бассейн (отдельное помещение), Электрогенератор, 20 частных подземных гаражей, Открытая автостоянка, Озеленённая территория, Охранная система.
Не упустите свой шанс приобрести недвижимость в Турции по привлекательной цене, в надёжном качественном комплексе.
Жилой комплекс Alya Four Seasons
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: EOS Turkey Property

Этот проект предоставляет инвесторам все преимущества внепланового проекта, который обеспечивает легкий доступ к общественному транспорту, высокую плотность населения и рентабельность инвестиций.
Жилой комплекс Отличное предложение в районе Конаклы - недалеко от моря
Конаклы, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Конаклы – Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 50 до 110 м2.Расстояние до моря 460 метров.Конаклы – западный район Аланьи, расположенный в 7 км от пляжа Клеопатры и центра. Дорога в город займет мало времени, но все базовые бытовые потребности удовлетворит инфраструктура этого района. Есть супермаркеты, рынок, рестораны, транспорт, медицинские учреждения и аптеки. Конаклы больше туристический район, но в последнее время здесь началось строительство элитных малоэтажных жилых комплексов в красивых локациях возле пляжа и моря.Важная особенность многих проектов недвижимости в Конаклы - не нужно переходить трассу D-400 по пути к пляжу, как практически во всех других районах. Много волнорезов, море всегда спокойное. На холме над берегом есть зона отдыха с мангалами, прямо в сосновом лесу. Район уютный, малолюдный, красивый и тихий.Близость к центру Аланьи и набережной Клеопатры, панорамные виды на море и красивая природа обеспечивают высокий арендный потенциал недвижимости в Конаклы. Также она станет удачным приобретением для личного отдыха или жизни в Турции. Есть школы в самом районе, а также в центре.
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