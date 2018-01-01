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Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в районе Демирташ

Akarca, Турция
от € 116,000
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Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в районе Демирташ
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 46 до 165 квадратных метров. Расстояние до моря 750 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Проект включает 4 здания, 2 из них уже завершены и 2 находятся в стадии строительства. Резиденция состоит из четырех зданий с 609 квартирами и 60 коммерческими помещениями и располагает:

  • большими зелеными зонами
  • фитнес-центром и тренажерным залом
  • турецкой баней и сауной
  • детской площадкой
  • бассейном
  • крытой парковкой
  • круглосуточной охраной
  • школой
Преимущества

Недалеко от проекта к 2025 году будет проложен второй босфорский канал. Это повлияет на рост цен на недвижимость в этом районе.

Расположение и объекты поблизости
  • автомагистраль Е5 (2 км) в 5 минутах езды
  • парк Esenyurt Martyrs (1,5 км) в 5 минутах езды
  • парк Recep Tayyip Erdogan (2,5 км) в 8 минутах езды
  • автомагистраль ТЕМ (6 км) в 10 минутах езды
  • ТЦ Marmara Park (5 км) в 15 минутах езды
  • новый аэропорт Стамбула (50 км) в 30 минутах езды
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Это один из важнейших жилых и инвестиционных проектов на европейской стороне Стамбула. Он расположен на стратегической дороге Basin Express, которая связывает автомагистрали TEM и E5. Быстрый рост цен на недвижимость в регионе делает проект прекрасной возможностью для тех, кто ищет квартиры для продажи в Стамбульском бассейне Экспресс в качестве безопасной и комфортной инвестиции в Турцию. Наслаждайтесь проживанием в гостиничных апартаментах с международными услугами и стандартами, включая интеллектуальную систему управления. Подходит для условий турецкого гражданства. Он включает в себя 223 магазина с широкими фасадами и отличительными архитектурными проектами, что придает проекту дополнительную коммерческую и инвестиционную ценность.
Жилой комплекс Люксовый комплекс в Оба
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Сдача в: 2023

Люксовый Жилой проект расположен в очень тихом районе Оба Алании. Комплекс находится в 3500 метрах от моря, где можно проводить время на природе. Комплекс с уникальным панорамным видом на великолепные горы Таурус, Средиземное море и историческую крепость города Алания, окруженную соснами, цитрусовыми деревьями и садами авокадо!
Оригинальный проект состоит из 5 элитных блоков, 90 элитных квартир планировок 3+1 и 5+1. Чистовая отделка квартир, установлена ​​кухня с гранитной столешницей, оборудованный санузел, железная входная дверь, межкомнатные двери, качественные окна, стены покрашены экологической краской, на полу качественная плитка и ламинат, выключатели и розетки, основное и точечное освещение — все это уже включено в стоимость квартиры!
При первоначальном взносе от 30% предоставляется беспроцентная рассрочка.
 

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