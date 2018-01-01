Жилой комплекс Квартиры на этапе строительства в Газипаше от ведущего застройщика

проект является первым комплексом в Европе. 320 роскошных резиденций, спроектированных Институтом дизайна Ванды, возвышаются над 32 верхними этажами. Резиденции будут арендованы отелем как жилые помещения. Резиденции обеспечат комфорт роскошного дома, а также исключительные услуги и удобства отеля высокого класса.

наш проект расположен в районе Багджылар, на шоссе Basin Express. Придание проекту высокой ценности, так как до него легко добраться с шоссе. Проект находится рядом с двумя строящимися станциями метро, ​​каждая из которых находится на расстоянии около 500 метров.

наш проект находится в 500 метрах от торгового центра 212 Outlet и примерно в 1 км от торгового центра Mall of Istanbul. Отмечая, что отель находится в 25 минутах езды от международного аэропорта Стамбула.

наш проект состоит из 1 блока, с 320 независимыми единицами. Квартиры 1+1 площадью от 63 м2, 1,5+1 площадью от 99 м2 и 2+1 площадью от 106 м2.

Все квартиры получили доступ к социальным объектам, сауне, парилкам, детским зонам, тренажерному залу и охране.

Дополнительные характеристики недвижимости

Инфраструктура и оснащение дома или жилого комплекса