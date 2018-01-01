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Жилой комплекс Квартиры на этапе строительства в Газипаше от ведущего застройщика

Аланья, Турция
от € 145,000
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Жилой комплекс Квартиры на этапе строительства в Газипаше от ведущего застройщика
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 59 до 200 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Квартиры на этапе строительства в Газипаше от ведущего застройщика
Аланья, Турция
от € 145,000
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Красивая квартира в Алании Тосмур с видом на море, Тосмур / Алания-Посмотрите на эту прекрасную квартиру в Алании с видом на море.Вам понравится эта квартира с 2 спальнями в Алании рядом с центром, пляжем и с захватывающим видом на Средиземное море. Эти апартаменты площадью 110 кв.м. с гостиной, кухней открытого плана и двумя ванными комнатами. С кухни открытой планировки, у вас есть доступ к большому балкону, где у вас есть впечатляющий вид на Средиземное море и город. Представьте себе, что на террасе со средиземноморским видом Вы пьёте прохладительные напитки!  Квартира находится всего в 400 метрах от Средиземного моря и всего в 500 метрах от центра. Также рядом с магазины, кафе, пляжный клуб, аптеки и супермаркеты.  Этот комплекс  имеет множество функций, таких как бассейн, ухоженный сад, настольный теннис, тренажерный зал и круглосуточная охрана В квартире керамический пол, видеодомофон, двойное остекление окон, кухонные шкафы и кондиционер в каждой комнате. Если вы не хотите упустить эту возможность иметь красивую квартиру в Алании по разумной цене, позвоните нам или отправьте электронное письмо.
Апарт - отель
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2022
Застройщик: Akarkom

  • Основные характеристики

    Цена продажи420 000 €
  • Цена за кв.м.6 000 €
  • Площадь70 м2
  • Всего комнат 2
  • Количество спален 1
  • Количество ванных 1
  • Этаж 3
  • Стадия строительства
  • Новый дом
  • Год постройки2022
  • Объект сдан в арендуАдресТурция, Стамбул
  • Расположениев большом городе

  • Дополнительные услуги

  • При покупке предоставляется гражданство
  • Возможен онлайн-показ
  • Возможна удалённая сделка

    проект является первым комплексом в Европе. 320 роскошных резиденций, спроектированных Институтом дизайна Ванды, возвышаются над 32 верхними этажами. Резиденции будут арендованы отелем как жилые помещения. Резиденции обеспечат комфорт роскошного дома, а также исключительные услуги и удобства отеля высокого класса.

    наш проект расположен в районе Багджылар, на шоссе Basin Express. Придание проекту высокой ценности, так как до него легко добраться с шоссе. Проект находится рядом с двумя строящимися станциями метро, ​​каждая из которых находится на расстоянии около 500 метров.

    наш проект находится в 500 метрах от торгового центра 212 Outlet и примерно в 1 км от торгового центра Mall of Istanbul. Отмечая, что отель находится в 25 минутах езды от международного аэропорта Стамбула.

    наш проект состоит из 1 блока, с 320 независимыми единицами. Квартиры 1+1 площадью от 63 м2, 1,5+1 площадью от 99 м2 и 2+1 площадью от 106 м2.

    Все квартиры получили доступ к социальным объектам, сауне, парилкам, детским зонам, тренажерному залу и охране.

    Дополнительные характеристики недвижимости

    Инфраструктура и оснащение дома или жилого комплекса

  • фитнес-центр
  • бассейн

  • Характеристики квартиры

  • хорошее состояние
  • черновая отделка
  • меблирована полностью
  • есть балкон / терраса
  • центральное кондиционирование
  • центральное отопление
  • высокоскоростной доступ к интернет
  • подключение к телефонной сети

  • Бытовая техника

  • холодильник
  • стиральная машина
  • посудомоечная машина
  • плита
  • телевизор
  • микроволновая печь
  •  
  • ресторан
  • салон красоты
  • охраняемая территория
  • консьерж
  • охраняемая парковка
  • лифт
  • детские площадки
  • магазины
  • медучреждения
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