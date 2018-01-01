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Жилой комплекс Новый ЖК в хорошей локации - район Газипаша

Аланья, Турция
от € 150,000
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Жилой комплекс Новый ЖК в хорошей локации - район Газипаша
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 144 квадратных метров. Расстояние до моря 800 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Новый проект в Газипаше, Аланья
Аланья, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 47 до 185 м2.Расстояние до моря 800 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
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