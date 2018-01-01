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Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в районе Газипаша

Аланья, Турция
от € 119,000
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Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в районе Газипаша
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 43 до 90 квадратных метров. Расстояние до моря 750 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в районе Газипаша
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Сдача в: 2023

Спешим представить Вашему вниманию наш новый роскошный проект. 

Этот жилой комплекс будет строится в тихом районе Алании Кестель  всего в 100м. от моря. Расстояние до центра Аланьи составляет 5 км. Местные магазины, рестораны, кафе, аптеки, парки и набережная находятся в непосредственной близости от нашего нового комплекса. Аэропорт Газипаша находится всего в получасе езды. 

Основные причины для покупки:                                                                                              ● Близость к морю   

● Красивый вид    

● Новые квартиры     

● Современная архитектура  

●Стильный дизайн


Комплекс состоит из одного блока и несмотря на это имеет богатую инфраструктуру.

 

Характеристика комплекса:

● Генератор
● Сад
● Фитнес
● Сауна
● Бассейн
● Лифт
● Охрана
● Вид на море и горы
● Кабельное телевидение – спутниковое
● Близко к автобусной остановке  

● Удобный выход к морю

 

Начало строительства 04/2022 г. завершение 04/2023 г.

Остались квартиры 1+1 и 2+1 с разной площадью.
Жилой квартал Historical Taksim Project
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2022
Застройщик: W Estates

Обзор:

потрясающие апартаменты с большой историей на площади Таксим.  

Развитие этих свойств защищает историческое значение региона. Эти совершенно новые апартаменты расположены в уникальном историческом районе Таксим в Стамбуле, но они должны чувствовать себя отремонтированными. Оригинальность и наследие являются основными конструктивными компонентами этих свойств, с характером и оригинальностью, которые занимают центральное место.

 

Зачем покупать эту недвижимость:

  • Отличный инвестиционный и образ жизни проект. 
  •  Сайт проекта отличительный. 
  •  Всего в нескольких минутах ходьбы от площади Таксим и улицы Истикляль. 
  •  Таксим только восстановил исторические здания.

 

Расположение:

Точное местоположение этого комплекса находится в районе Таксим в Стамбуле, в трех минутах ходьбы от знаменитой площади Таксим. Учитывая, что это очень оживленный район, он может не подходить для людей, ищущих мира и одиночества. Но у вас есть длинная история и место, где можно найти все, о чем вы можете думать. Прекрасные рестораны, известные туристические направления и высококлассные магазины находятся неподалеку. Эти дома были обновлены, чтобы извлечь выгоду из городской жизни, сохраняя при этом историческое значение района и структур. Это ваш шанс приобрести кусочек прошлого Стамбула!

Цены и доступность:

Цены на 1 спальню + 1 от 500.000 долларов США за 72м2.
Цены на 2 спальни + 1 от 650.000 долларов США за 100м2.
Цены на 3 спальни + 1, начиная с 1.040.000 USD за 170м2.
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и бассейном, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются квартиры с большими балконами и видом на зеленые окрестности и побережье.

Резиденция располагает ухоженными садами, открытым бассейном, баскетбольными площадками, тренажерным залом, сауной и студией пилатеса, игровой комнатой, пешеходной дорожкой и детскими площадками.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 500 метров
  • Торговый центр - 500 метров
  • Набережная - 3 минуты
  • Мост - 25 минут
  • Гавань - 8 км
  • Аэропорт - 13 км
  • Таксим - 20 минут
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