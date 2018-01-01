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Жилой комплекс Новостройка в экологичном районе Алании - Газипаша

Аланья, Турция
от € 139,000
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Жилой комплекс Новостройка в экологичном районе Алании - Газипаша
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1. Площадь апартаментов от 46 до 106 квадратных метров. Расстояние до моря 1300 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Новостройка в экологичном районе Алании - Газипаша
Аланья, Турция
от € 139,000
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Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тюрклер - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 48 до 94 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Известный по роскошным отелям, Тюрклер занимает важное место в сфере туризма. Жилых комплексов здесь строится мало, но в ближайшей перспективе район будет развиваться. В Тюрклере новая недвижимость представлена роскошными комплексами с концепцией люкс отелей. Здесь можно купить апартаменты для отдыха, под сдачу в аренду, для постоянного проживания в самых комфортных условиях.В Тюрклере работает лунапарк, дельфинарий. Много ресторанов, магазинов, сервисов аренды авто, туристических агентств с экскурсиями, сувенирных лавок. Социальная инфраструктура также есть в соседних районах Конаклы и Авсаллар. Через район проходит горная река Каргы, впадающая в море. На берегу бухты с пирсами и волнорезами.
Жилой комплекс ROYAL TERRACE
Мерсин, Турция
от € 85,613
80 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Застройщик: ILKEM YAPI

ЖК: ROYAL TERRACE расположен в новом развивающемся спальном районе, который выбрали многие рускоязычные семьи.

Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Тедже.

Мерсин Марина в 20 минутах езды на авто.


Начало строительства: январь 2022 года
Окончание строительства: январь 2023 года

Стоимость: 2+1 80 кв.м от 54.000€

Специальное предложение: первый взнос 30% и рассрочка равными частями помесячно до даты окончания строительства;


От застройщика: видео домофон, лифт: 2, пожарная сигнализация, кухонный гарнитур, шкаф в прихожей, подвесной потолок, окраска стен силиконовой краской, на полу плитка и многослойный ламинат 10 мм + плинтуса, пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, застекленные перила, металлическая входная дверь, отделка санузла керамической плиткой, шкафы и тумбы в санузле, сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса.

Особенности проекта: закрытая территория, видеонаблюдение, охрана, автопарковка (открытая), бассейн (открытый), детская площадка (открытая), беседки для отдыха, зона барбекю, генератор.


Для более подробной информации свяжитесь с нами по любому месенджеру:
Александр +90 538 541 66 39
Жилой комплекс Type A_37
Maslak Mahallesi, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Majd International Company
< p > Европейская сторона - Nisantasi < p > Этот проект был построен на площади 60 000 м2, включая 6 блоков и 160 роскошных апартаментов. Этот проект доступен на 2023 год. < p > Это очень роскошный проект, расположенный в самой центральной и роскошной части Стамбула. < p > Цена по списку для единиц с 2 спальнями начинается с 3 329 000 $.
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