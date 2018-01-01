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Жилой комплекс Квартиры-дуплексы в перспективном районе Алании - Газипаша

Аланья, Турция
от € 180,000
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Жилой комплекс Квартиры-дуплексы в перспективном районе Алании - Газипаша
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 50 до 100 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Квартиры-дуплексы в перспективном районе Алании - Газипаша
Аланья, Турция
от € 180,000
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Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район АташехирВ жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 70 до 202 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Многоквартирный жилой дом Hotel apartments in Basin Express Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Он находится в жизненно важном и центральном районе в центре оживленной коммерческой и экономической деятельности города. Проект находится в районе со сложной инфраструктурой вдоль дороги Bassin Express. Он находится рядом с жизненно важной транспортной сетью, которая соединяет его со всеми районами города. Это инвестиционная возможность в районе Гунешли с высокой прибылью и гарантией аренды. Титулы готовы к отправке, подходят для условий получения турецкого гражданства.
Многоквартирный жилой дом Zeytinburnu Istanbul apartments project
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Это ослепительно, удивительно, редко и ценно, и это будет первый выбор для инвесторов, привыкших побеждать. Его ценная позиция отмечена низкими предложениями на данный момент, поскольку бренд и мощный разработчик пересекаются одновременно. Его близость предоставляет возможности для высшего образования в лучших турецких университетах. Кроме того, он расположен в экономическом регионе, который открыт для развития с многообещающей прибылью. Проект разработан как уникальное решение для удовлетворения потребностей в роскошном жилье, в непосредственной близости от Исторического полуострова.
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