Жилой комплекс Новый проект в живописном районе Авсаллар

Аланья, Турция

от € 290,000

180 м² 1 квартира

Сдача в: 2024

Новый инвестиционный проект Премиум класса! Для истенных ценителей роскоши и комфорта!



Расположенный в элитном районе Алании, который находится в центре — Оба, на расстояние 1300 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять пятиэтажных блока с закрытой территорией и один блок под внутреннюю инфраструктура, комплекс с отличной социальной множественной инфраструктурой. Оба имеет уникальный и красивый вид на Аланию и выделяется своей природой и чистым воздухом, и в нем уже достаточно много возможностей для полноценной городской жизни.

Сам комплекс находится в пешей доступности к морю и всей социальной инфраструктуре.

Занимаемая территория резиденции составит 19400 м2.

Дата начала строительства — 01.09.2022

Дата окончания строительства — 01.09.2024

Планировки квартир:

Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 60 м2

Двухуровневые трёхкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 131 м2

Двухуровневые трёхкомнатные садовые дуплексы 2+1, площадью 127 м2

Двухуровневые четырёхкомнатные садовые дуплексы 3+1, площадью 207 м2

Информация о квартирах:

Чистовая отделка

Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной

Подвесные потолка

Современные межкомнатные двери

Новый инвестиционный комплекс в Оба будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса: