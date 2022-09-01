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Жилой комплекс Новый проект в живописном районе Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 133,000
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Жилой комплекс Новый проект в живописном районе Авсаллар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 53 до 141 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Застройщик: Premium Real Estate NSM

Новый инвестиционный проект  Премиум класса! Для истенных ценителей роскоши и комфорта!

Расположенный в элитном районе Алании, который находится в центре  — Оба, на расстояние 1300 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять пятиэтажных блока с закрытой территорией и один блок под внутреннюю инфраструктура, комплекс с отличной социальной множественной инфраструктурой. Оба имеет уникальный и красивый вид на Аланию и выделяется своей природой и чистым воздухом, и в нем уже достаточно много возможностей для полноценной городской жизни.
Сам комплекс находится  в пешей доступности к морю и всей социальной инфраструктуре.

Занимаемая территория резиденции составит 19400 м2.

  • Дата начала строительства — 01.09.2022
  • Дата окончания строительства — 01.09.2024

Планировки квартир:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 60 м2
  • Двухуровневые трёхкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 131 м2
  • Двухуровневые трёхкомнатные садовые дуплексы 2+1, площадью 127 м2
  • Двухуровневые четырёхкомнатные садовые дуплексы 3+1, площадью 207 м2

Информация о квартирах:

  • Чистовая отделка
  • Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
  • Подвесные потолка
  • Современные межкомнатные двери

Новый инвестиционный комплекс в Оба будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Закрытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Infinity бассейн
  • Аквапарк
  • Кафе/ресторан
  • Кинотеатр
  • Спа-центр
  • Массажные кабинеты
  • Паровая комната
  • Турецкая баня
  • Джакузи
  • Сауна
  • Зона медитации/йоги
  • Фитнес-центр
  • Детская игровая комната
  • Детская площадка
  • Ресепшен
  • Зона для барбекю
  • Ухоженная зелёная территория
  • Консьерж
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение 24/7
  • Открытая/закрытая парковка
  • Лифты
  • Генератор

  • Расстояние к морю - 1300 метров
Жилой квартал 4-bedroom apartment in Alanya Mahmutlar
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Информация об учреждении Расположен в Махмутларе, на необольшомском холме. Это новый новый проект красиво располчен, в котором есть 800 человек. Проект статуэтки в 2017 году и будет завершен 31.12.2018. Проект от 2 больших клоков по 12 этажей и 86 больших квартир.  Особености проэкта -Мы рады предложат Вам 4-х комнатну квартиру в Алании по видной. Для тех, кто другое просторну квартиру в Анье с можество с моториалным для длетей и взрослых.   В предмете большие советники объэкты, таке какс эссейн, фитнес-центр, парная, масажный кабинейт после.   Зацем поту булшую квартиру в Алании? - Уникальный проект квартиры с 4 и 5 спальнями в Алании - Красило
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Предлагаются квартиры с парковочными местами и видом на город.

Резиденция располагает крытым бассейном, сауной, фитнес-центром, турецкой баней, консьерж-сервисом, конференц-залом, ресторанами и кафе, парковкой, круглосуточной охраной, зеленой зоной.

Окончание строительства - 2024 год.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухонная бытовая техника
  • Кондиционеры в гостиных
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, на пересечении автомагистралей Е-5 и Е-80.

  • Ближайшая станция метро - 3 минуты ходьбы
  • Станция метробуса - 7 минут
  • Торговый центр - 10 минут
  • Аэропорт - 15 минут
  • Университеты - 3 минуты
  • Международные школы - 3 минуты
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