  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Квартиры от застройщика с рассрочкой в Газипаше

Жилой комплекс Квартиры от застройщика с рассрочкой в Газипаше

Аланья, Турция
от € 119,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Квартиры от застройщика с рассрочкой в Газипаше
1 / 6
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 45 до 180 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый проект в Алании, район Демирташ
Аланья, Турция
от € 89,000
Жилой комплекс Уникальный проект на берегу бухты в историческом районе Бейоглу, Стамбул
Akarca, Турция
Жилой квартал Современные люкс апартаменты в комплексе Люмос
Махмутлар центр, Турция
Резиденция Luxury Residence,Sancaktepe
Санджактепе, Турция
от € 257,096
Жилой комплекс ЖК в инвестиционно привлекательном районе Стамбула - Багджылар
Akarca, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Квартиры от застройщика с рассрочкой в Газипаше
Аланья, Турция
от € 119,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой квартал КУПИТЕ КВАРТИРУ В ТУРКЛЕРЕ, АЛАНИЯ
Tuerkler, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Эта постройка находится всего в 1 км от моря и в 10 минутах от центра города Алания. Это будет идеальный выбор для вас, если вы решите купить квартиру от Silence Hill в Тюрклере, Аланья. Проект будет построен на участке площадью 4900 м2. и будет два блока по 10 этажей. Так что теперь вы можете выбрать квартиру, которую хотите. Проект начнется 1 декабря 2022 года и будет завершен 1 декабря 2023 года. В комплексе есть множество удобств, таких как стойка регистрации, фитнес-центр, игровая комната, комната отдыха, паровая баня, сауна, кафе, бизнес-зал и крытый бассейн, а также бассейн, детский парк, ботанический сад и открытый автомобиль. парковка. Как вы поняли из информации выше, комплекс будет похож на пятизвездочный отель, и вы будете чувствовать себя комфортно, потому что найдете все, что вам нужно. Не ждите записи на прием, чтобы узнать все детали и выбрать свой новый дом в Алании.
Жилой квартал КУПИТЕ СВОЮ НОВУЮ КВАРТИРУ В АВСАЛЛАРЕ, АЛАНИЯ
Авсаллар, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Если вы хотите, вы должны выбрать квартиру в этом проекте. Так как он находится всего в 650 метрах от пляжа и будет построен на природе. Существуют различные типы квартир, вы можете выбрать апартаменты 1 + 1, 2 + 1 или апартаменты на крыше и с садом, дуплексы с двумя, тремя спальнями. Проект находится всего в 20 км от центра Алании, это означает, что до центра можно добраться за 15 минут. Строительство данного проекта начнется 30 октября 2022 года и завершится 30 апреля 2024 года. Комплекс будет просторным в центре Авсаллара и будет иметь развитую внешнюю инфраструктуру:  2 роскошных лифта спутниковое телевидение интернет в каждой квартире генератор светодиодое освещение в местах общего пользования и вестибюле. Внутри здания будет: сауна паровая баня релакс комната душ лобби тренажерный зал и кафетерий. В саду будет большой открытый бассейн с шезлонгами камеллия и детская игровая площадка.
Жилой квартал Меблированная квартира с одной спальней в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Realting.com
Перейти