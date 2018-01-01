Жилой комплекс Апартаменты в уютном жилом комплексе с инфраструктурой - Газипаша

Махмутлар центр, Турция

Тогда вас заинтересует наше предложение! На продажу выставлены просторные апартаменты на первой береговой линии в комплексе Cebeci 6. Данный комплекс сдан в эксплуатацию в 2005 году, однако не уступает по качеству современным роскошным резиденциям, так как Сebeci Group – является одним из известнейших в Аланье застройщиков жилых проектов, в основном в самом современном и популярном среди туристов районе - Махмутлар. За время своей успешной работы компания Cebeci Group построила два крупных отеля и 21 жилой комплекс, а это больше 4000 единиц жилья. Комплекс состоит из 2-х 8-ми этажных блоков, в которых расположены 36 апартаментов. На огороженной территории к вашему удобству представлены бассейн и озеленённая территория. Также комплекс оснащён генератором на случай экстренных отключений электроэнергии. Работоспособность комплекса поддерживается управляющим. Городская инфраструктура располагается всего лишь в 100 метрах, так что вам не составит труда добраться до ближайшего магазина и порадовать себя покупками. Предлагаемый к продаже объект имеет общую площадь 130 кв.м. и состоит из кухни американского типа, совмещенной с гостиной, что позволит вам проводить время за беседой с гостями и в тоже время не упустить шанс похвастаться кулинарными способностями, 2-х спален, в одной из которых располагается собственная ванная комната для удобства. Апартаменты полностью укомплектованы мебелью и всей необходимой бытовой техникой (холодильник, стиральная машина, газовая плита с вытяжкой, посудомоечная машина, микроволновая печь, кондиционеры). С балкона открывается вид на пальмовые насаждения и Средиземноморское побережье.