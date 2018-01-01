  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Небольшой уютный жилой комплекс в тихой части района Газипаша

Жилой комплекс Небольшой уютный жилой комплекс в тихой части района Газипаша

Аланья, Турция
от € 109,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Небольшой уютный жилой комплекс в тихой части района Газипаша
1 / 3
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 37 до 122,5 квадратных метров. Расстояние до моря 3000 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Modern Finance Center Towers
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс в Кестеле
Yaylali, Турция
Жилой комплекс Hayat Heaven Residence
Авсаллар, Турция
Жилой квартал Kомплекс в популярном туристическом районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Жилой комплекс ЖК в инвестиционно привлекательном районе Стамбула - Багджылар
Akarca, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Небольшой уютный жилой комплекс в тихой части района Газипаша
Аланья, Турция
от € 109,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новые аппартаменты в элитном районе Кестель
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Кестель - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 43 до 212 квадратных метров. Расстояние до моря 230 метров.Кестель это - престижный, молодой и быстро застраиваемый район Аланьи. Расположен в 5 км от центра Аланьи. Преимущество новых проектов в Кестель - их расположение возле моря, часто даже на первой линии. Здесь строят только дома до 5 этажей, элитную недвижимость люкс класса. На западе, вдоль реки Дим Чай, встречается и старый жилой фонд. А на восток, в сторону Махмутлара район Кестель весь современный. До центра Аланьи можно доехать за 10 минут, а в соседнем Махмутларе проживает много русскоязычных, большой выбор магазинов и ресторанов, торговые центры. Из инфраструктуры в Кестеле есть сетевые супермаркеты, рестораны, красивые парки, школы и детские сады, в том числе частная школа и сад с обучением на русском языке. Новые квартиры в Кестель подойдут тем, кто хотел бы купить курортную недвижимость без старого жилого фонда вокруг. Здесь постоянно открываются новые маркеты, сервисы, салоны. Хорошие пляжи, центр рядом, комплексы роскошные, высокого уровня комфорта.
Жилой комплекс в центре Демирташа
Demirtas, Турция
Сдача в: 2025

Новая резиденция в Демирташ предлагает вам с легкостью приобрести недвижимость у моря и зарабатывать на ней! Доступная роскошь, развитая внутренняя инфраструктура и максимальный комфорт - всё это характеризует жилой комплекс, который будет возводиться на площади 3050 квадратных метров. Это шанс оказаться в окружении природы и насладиться мягким средиземноморским климатом в престижном пригороде. Большой выбор досуговых зон на территории идеален для семейного времяпрепровождения и повседневных дел.

Общая площадь застройки 3050 квадратных метров. Общее количество квартир 52.

Всего в комплексе 10 дуплексов 2+1 общей площадью 118 м.кв. и 42 апартамента 1+1 общей площадью 49 м.кв.

Высокодоходный проект для тех, кто хочет инвестировать в недвижимость.

Трансферт до пляжа.
Жилой квартал Квартиры в Olive Garden в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
вартиры в Алании, Авсаллар с шикарной инфраструктуройКвартиры в крупнейшем курортном комплексе в Авсалларе. Этот жилой комплекс в Авсалларе состоит из 10 блоков и 522 апартаментов. Квартиры от студий до апартаментов с 4 спальнями. В нескольких минутах ходьбы от центра Авсаллара.
Realting.com
Перейти