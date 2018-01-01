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Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте в центре Алании

Аланья, Турция
от € 290,000
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Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте в центре Алании
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 190 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте в центре Алании
Аланья, Турция
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Предлагаются просторные современные виллы с живописным видом на окрестности, парковкой и бассейном с подогревом.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом (на дистанционном управлении)
  • Высококачественный паркет
  • Автоматические ставни
Расположение и объекты поблизости
  • Университет - 5,8 км
  • Ближайший пляж - 4,3 км
  • Ближайший магазин - 70 метров
  • Остановка общественного транспорта - 400 метров
  • Новый аэропорт Стамбула - 94 км
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Комплекс с функциональными и удобными деталями: большие балконы, кладовки, места для работы и отдыха, ресторан, учебные классы, место для занятий йогой, сауна, паровая комната, места для посадки растений, площадка для мероприятий в парке Йылдыз.

В комплексе есть апартаменты с 2-5 спальнями в малоэтажных зданиях. В апартаментах есть открытые площадки, такие как широкие балконы (3 метра), сады, террасы.

Расположение и объекты поблизости

Расположен в спокойном районе, в Анатолийской части рядом с метро, новыми дорогами и мостами.

  • Международный финансовый центр: 10 метров
  • Станция метро: 500 метров
  • Дорога TEM Otoyolu: 4 км
  • Дорога E-5 Karayolu: 7 км
  • Мечеть Чамлыджа: 8 км
  • Мост Мучеников 15 июля: 11 км
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха: 15 км.
Жилой комплекс Роскошный ЖК в центре Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: FOA INVEST

Проект, расположенный в центре оживленного города, район Шишли, микрорайон Бомонти. 

Комплекс представляет собой многофункциональный проект, состоящий из апартаментов, офисных помещений, магазинов, а также 5-звездочного отеля. ЖК расположен на участке общей площадью 170 000 м2 и состоит из 3 блоков, два из которых жилые, а в третьем - отель на 170 номеров.  

Шишли – престижный район, который на протяжении десятилетий был центром торговли, местом сосредоточения роскошных отелей, бутиков, торговых центров, кафе и ресторанов Стамбула. 

Внешняя инфраструктура: станции метро Шишли и Османбей, больница Окмейданы, многофункциональный стадион Vodafone Park, дворец Долмабахче, торговый центр Джевахир, парк миниатюр Миниатюрк, тоннель Долмабахче, тоннель Кагытхане. 

Объект предлагает будущим жильцам и инвесторам как жилые объекты, так и офисные и торговые помещения. ЖК включает 840 жилых единиц с планировками от  1+1 до 4,5+1, площадь которых варьируется от 63 до 241 кв.м, а также 17 магазинов и три офиса. Все интерьеры элитного комплекса выглядят элегантными и эстетичными за счет использования высококачественных материалов и инновационных технологий в строительстве.  

Внутренняя инфраструктура: парковка, крытый/открытый/детский бассейны, террасы, фитнес-зал, сауна, спа, хамам, кафе/ресторан, детская игровая площадка, сад, 24 часовая охрана, камеры и системы безопасности 24/7, прогулочная зона с ландшафтным дизайном.

Элитный комплекс  отличается от других роскошных жилых комплексов Стамбула, благодаря своей уникальной локации, развитой инфраструктуре, наличию главных транспортных узлов, а главное высокой инвестиционной доходности.

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