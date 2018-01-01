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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе - район Демирташ

Akarca, Турция
от € 94,000
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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе - район Демирташ
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 200 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе - район Демирташ
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются квартиры с парковочными местами, тренажерными залами, зонами барбекю, живописным видом.

Резиденция располагает художественной галереей, фитнес-центром, круглосуточным видеонаблюдением, ухоженными садами и беседками.

Окончание строительства - май 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Торговый центр - 800 метров
  • Аэропорт Стамбула - 33 км
  • Станция метро - 1,5 км
Жилой комплекс Строящийся Жилой Комплекс в Каргыджак
Каргыджак, Турция
Сдача в: 2024

Новый строящийся Жилой Комплекс, удобно расположен рядом с пляжем, торговыми центрами, ресторанами и локальным центром (расстояние 100-700м). Проект находится в районе Каргыджак в г. Алания, расстояние до аэропорта Газипаша всего 25 км. Проект будет состоять из 2-х пятиэтажных блоков, в каждом блоке будет по 56 квартир.

Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн, детский бассейн, водные горки, Детский бассейн, Мини Клуб, Озелененная территория, Сауна и Фитнес зал.

Особенности проекта: Лифт, Спутниковая антенна, Смотритель комплекса/ консьерж, Круглосуточное видеонаблюдение 24/7, Домофон.

Проект находится близко к пристани для яхт и к золотистому песчаному пляжу, который располагает всеми удобствами: кафе-бистро, бар, пляжный волейбол и многочисленные водные виды спорта. Жители данного ЖК могут насладиться уникальными природными красотами Турции, позагорать на золотистом песке и поплавать в чистейшем море района Конаклы, отмеченным Голубым флагом. Этот залив и пляж относятся к уникальным прибрежным местам, посещаемым черепахами Каретта.
Жилой квартал Роскошные апартаменты класса люкс в Авсалларе, Алания
Авсаллар, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
  Комплекс расположен на возвышенности в Авсалларе в 23км западнее от центра Алании. Ближайший аэропорт Газипаша располагается в 60км.По всему периметру территории представлены различные виды насаждений, которые не оставят вас равнодушными во время прогулки. Также вы можете отдохнуть в лаунж-зонах, установленных в разных уголках комплекса.Данный комплекс состоит из 2-х 9-ти этажных блоков и одного 7-ми этажного, которые расположены на закрытой охраняемой территории. В блоках предусмотрены апартаменты с 1, 2, 3, 4- спальнями и пентхаусы. Каждый блок, помимо закрытого подогреваемого бассейна, имеет свой собственный бассейн с безопасной детской зоной на открытом воздухе.Комплекс расположен в новом быстроразвивающемся районе Алании - Авсалларе. Преимуществом данного района также является отсутствие старых построек, что избавит вас от дискомфорта во время их сноса. Кинотеатр Сауна Хамам Спа-центр Фитнес Баскетбольная площадка Детская площадка Крытая детская площадка  
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