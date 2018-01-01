Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе - район Демирташ

Каргыджак, Турция

Сдача в: 2024

Новый строящийся Жилой Комплекс, удобно расположен рядом с пляжем, торговыми центрами, ресторанами и локальным центром (расстояние 100-700м). Проект находится в районе Каргыджак в г. Алания, расстояние до аэропорта Газипаша всего 25 км. Проект будет состоять из 2-х пятиэтажных блоков, в каждом блоке будет по 56 квартир.

Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн, детский бассейн, водные горки, Детский бассейн, Мини Клуб, Озелененная территория, Сауна и Фитнес зал.

Особенности проекта: Лифт, Спутниковая антенна, Смотритель комплекса/ консьерж, Круглосуточное видеонаблюдение 24/7, Домофон.

Проект находится близко к пристани для яхт и к золотистому песчаному пляжу, который располагает всеми удобствами: кафе-бистро, бар, пляжный волейбол и многочисленные водные виды спорта. Жители данного ЖК могут насладиться уникальными природными красотами Турции, позагорать на золотистом песке и поплавать в чистейшем море района Конаклы, отмеченным Голубым флагом. Этот залив и пляж относятся к уникальным прибрежным местам, посещаемым черепахами Каретта.