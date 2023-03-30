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Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе - район Газипаша

Аланья, Турция
от € 264,000
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Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе - район Газипаша
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 193 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе - район Газипаша
Аланья, Турция
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Резиденция располагает круглосуточной охраной, садом и парком, парковкой, тренажерным залом, спа-центром с хамамом, бассейном.

Окончание строительства - январь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с торговым центром, линиями метро М11 и М7, аэропортом Стамбула.
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Payallar, Турция
Сдача в: 2024

Представляем Вашему вниманию новый современный проект, расположенный на западе Алании в районе Паяллар. 

В последнее время в районном Паяллар активно интересуются инвесторы со всего мира и поступают средства на развитие инфраструктуры местности. На данном этапе у вас есть возможность приобрести недвижимость по самым низким и выгодным ценам.
 
На территории в 3 095 квадратных метров будет расположен комплекс, состоящий из 1 – ого  7-этажных блоков и развитой инфраструктуры комплекса. 

Квартиры будут сдаваться в полной чистовой отделкой, с использованием высококачественных материалов. Будет установлен кухонный гарнитур с нишами под бытовую технику, полностью укомплектованные ванные комнаты, точечным освещением и выводами под систему кондиционирования. 

Суммарно представлено 57 квартиры от 50 м² до 135 м² различной планировки.

Удаленность от моря составляет 2,5 км.

Инфраструктура комплекса включает в себя: открытый бассейн, сауна, фитнес, турецкий хамам, бемедка, комната отдыха, настольный теннис, открытая и закрытая детские площадки, парковка для велосипедов, сервис до моря.

Начало строительства проекта: 30.03.2023

Окончание строительства проекта: 30.09.2024

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