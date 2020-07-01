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Жилой комплекс Шикарный проект в самом центре Алании близко к морю

Аланья, Турция
от € 232,000
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Жилой комплекс Шикарный проект в самом центре Алании близко к морю
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 61 до 130 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Шикарный проект в самом центре Алании близко к морю
Аланья, Турция
от € 232,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Zera Panorama 2
Махмутлар центр, Турция
от € 175,000
38 м² 1 квартира
Сдача в: 2021
Застройщик: Zera Homes

Новые апартаменты в Махмутларе на любой вкус, с отличной локацией, по очень привлекательным ценам. Махмутлар пользуется все большей популярностью у иностранных покупателей турецкой недвижимости, тех кто намерен жить комфортно, но в то же время вдали от городской суеты и бешеного трафика. Хотим Вам представить наш новый, отличный проект в центре района Махмутлар в элитном жилом комплексе Zera Panorama 2, расположенный в прекрасном живописном месте, всего в 450 метрах от Средиземного моря. Высокое качество строительства и отделки, шикарная современная инфраструктура комплекса, в доступности все городские удобства для комфортной жизни и отдыха, большое количество магазинов и супермаркетов, кафе и ресторанов, зелёных парков, фонтанов и детских площадок.

Недалеко находится почта, банки, школа, больница, два раза в неделю приезжает большой базар, с очень низкими ценами, но высочайшим качеством фермерской продукции. Имеется так же центр русской культуры, где вы и ваши дети найдут себе занятия по интересам. А шикарная набережная Махмутлара, заслуженно пользуется любовью и популярностью у всех жителей и гостей курорта.

Сейчас у вас есть уникальная возможность приобрести квартиру вашей мечты в Турции, в рассрочку на 12 месяцев, оплатив первоначальный взнос - всего 30% от стоимости квартиры, а остальные взносы, делать в течение 12 месяцев. Дата начала строительства комплекса 01.07.2020, а дата окончания 01.08.2021.

Шикарный проект Zera Panorama 2, будет состоять из одного 5-ти этажного здания и занимать территорию 650 кв.м. В доме будут находиться в общей сложности 21 квартир различного метража и планировки на любой вкус. Предлагаются апартаменты с различными планировками, площадью от 37,5 кв. метров до 161 кв.метров.

Уютные квартиры 1+1: от 37,5 кв.м до 63 кв.м.

Просторные квартиры 2+1: от 87 кв.м до 126 кв.м.

Шикарные дуплексы 2+1: от 87 кв.м до 111 кв.м.

Дуплексы 3+1: от 117 кв.м до 161 кв.м.

Все апартаменты располагают кухней открытого плана, совмещённой с гостиной, спальнями от одной и до трёх, в зависимости от метража, санузлом или несколькими, балконами и террасами. И будут оснащены всем необходимым оборудованием, самого высокого качества. В кухонной зоне будут установлены высококачественные гарнитуры, с поверхностью из натурального камня, установлена вся самая современная сантехника, в санузлах душевые кабины и зеркала, а так же водонагреватель. Оригинальные подвесные потолки и точечные светильники, будут смонтированы во всех квартирах комплекса. Полы во всех квартирах будут выполнены из натуральных материалов, гранитной и керамической плитки, а так же ламината. Панорамные окна пвх с двойным остеклением, стальные входные двери, стильные межкомнатные, т.е в стоимость входит полная чистовая отделка и описанное оснащение квартиры. Из всех квартир с просторных балконов и террас, открываются красивые виды на горы, море и окрестности.

Будущим владельцам, останется только выбрать текстиль, мебель и предметы домашней утвари. А в этом вам могут помочь менеджеры по постпродажному сервису нашей компании. А так же, помочь заказать трансфер из аэропорта и в аэропорт, застраховать вашу квартиру и вас, оформить вам медицинскую страховку. https://www.zerahomes.com/ru/uslugi

Отдельно стоит описать инфраструктуру комплекса. Здесь всё создано для вашего комфорта, безопасности и удовольствия. На зелёной ухоженной территории расположен большой плавательный бассейн с зонтиками и шезлонгами, детский бассейн, зона барбекю и отдыха. В здании комплекса будет расположен фитнес-зал, а так же сауна.

Поторопитесь приобрести эти апартаменты в Турции, по самым низким ценам, на этапе строительства, а наша компания с удовольствием вам в этом поможет. Вы останетесь довольны выбором.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, мы в любое время к Вашим услугам!

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Жилой квартал Ультрасовременный жилой комплекс в центре Алании
Tirilar Mahallesi, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Жилой комплекс состоит из 3 блоков. Обладает закрытой, благоустроеной территорией. Общая площадь комплекса составляет 2800м2. СПА-центр:- Крытый бассейн с подогревом- Массажные кабинеты- Паровая комната- Сауна- Турецкая баня (Хамам)- Фитнес-зал с профессиональным оборудованием- Комната отдыха для жителей комплекса- Гардеробные комнаты - Бассейн с детской секцией- Терраса у бассейна- Шезлонги у бассейна- Детская игровая площадка- Площадка для барбекю- Ландшафтный сад
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в Алании
Алания, Турция
Сдача в: 2024

Представляем комфортный и уютный дом, с морем, солнцем и красивой природой, строящийся на территории 1175 м2, который состоит из 1 блока и 18 квартир. Данный ЖК находится в 2 км от центра города, в 2 км от банков, торговых центров, государственных учреждений, развлекательных заведений, в 1 км от больницы Анадолу и в 650 метрах от моря. Каждая часть проекта будет оформлена для комфорта и счастья жителей данного комплекса. В ЖК есть сад и детская площадка, беседки, открытый бассейн, фитнес-центр, автостоянка, круглосуточное видеонаблюдение, центральная спутниковая система, генератор и лифт.

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