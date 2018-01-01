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Жилой комплекс Проект премиум класса с шикарными видами на всю Аланию

Аланья, Турция
от € 433,500
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Жилой комплекс Проект премиум класса с шикарными видами на всю Аланию
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 65 до 204 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Проект премиум класса с шикарными видами на всю Аланию
Аланья, Турция
от € 433,500
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Жилой комплекс Современный ЖК с удобным расположением в районе Тосмур
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Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 48 до 107 м2.Расстояние до моря 800 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало.Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут.Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей. Рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет.
Жилой комплекс Проект реновации Taksim 360 для получения гражданства в культурном центре Стамбула, Турция
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Застройщик: TRANIO

Новый проект реновации включает 9 зданий. В одном из них будет отель, в остальных — квартиры, офисы и магазины. Для жильцов квартир работает отельный сервис: уборка, химчистка и консьерж. В здании есть бассейн, тренажёрный зал, кинозал, спа-зона.

Преимущества

Подходит для получения гражданства.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится в культурном центре Стамбула, в 5 минутах ходьбы (300 м) от площади Таксим и проспекта Истикляль — район Бешикташ.

Недвижимость находится в 300 метрах станции метро, рядом с магазинами, музеями и галереями, в 38 км от аэропорта Стамбула.
Жилой комплекс Резиденция класса люкс в престижном районе Оба
Каракокали, Турция

Рады представить новый комплекс, который будет построен в районе Оба, на участке площадью 7100 м2 и будет состоять из 5 блоков по 4 этажа, в общей сложности 72 квартиры. Расстояние до моря – 2,5 км. Оба - это один из престижных районов Алании, отличается низко этажной застройкой. Хорошие песчаные пляжи, живописный променад вдоль моря, вся необходимая городская инфраструктура под рукой, гипермаркет «Метро», торговый центр «Аланиум», множество ресторанов, небольших магазинов, парков и детских площадок, теннисные корты и футбольные поля, новая государственная больница также находится в Обе, кроме того в данный район в ближайшее время переезжает городская администрация. Из этого следует, что этот район будет считаться инвестиционно привлекательным для покупателей недвижимости.
На продажу представлены квартиры:
1+1 площадью от 55 м2.
2+1, дублексов-пентхаусов площадью от 90 м2.
3+1 с отдельной кухней площадью от 140 м2.
4+1, дублексов-пентхаусов площадью от 190 м2 до 245 м2.

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