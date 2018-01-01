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Жилой комплекс Большой выбор квартир в строящемся комплексе в центре Алании

Аланья, Турция
от € 340,000
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Жилой комплекс Большой выбор квартир в строящемся комплексе в центре Алании
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 53 до 155 квадратных метров. Расстояние до моря 30 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Большой выбор квартир в строящемся комплексе в центре Алании
Аланья, Турция
от € 340,000
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Другие комплексы
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Yaylali, Турция
Сдача в: 2024

Современный проект премиум класса, который создан для комфортной жизни. Комплекс находиться между Махмутларом и Тосмуром в районе Кестель. Кестель – это не только новые современные апартаменты, а место, где Вы сможете наслаждаться красотой природы, соленым запахом Средиземного моря и неповторимыми видами Торосских гор. В 15 минутах от центра Алании. Инфраструктура района достаточно развита. Наличие магазинов, кафе, ресторанов, обустроенная набережная с велосипедной дорожкой, скверы с беседками и площадки для детей. Так же в Кестеле находиться частная русская школа и государственный университет.
Комплекс, построенный по высоким стандартам, предлагает роскошь всем своим новым домовладельцам. Начиная с первого этажа, у жителей комплекса есть возможность наслаждаться морским видом. Комплекс состоит из двух блоков, каждый со своей отдельной инфраструктурой. У каждого блока будет свой отдельный бассейн, фитнес зал, детская комната, сауна. Будет расположен на площади 12 000 м2.  Типы квартир на продажу: двухкомнатные 1+1 43м2, трехкомнатные линейные 2+1 67м2, двухуровневые квартиры 2+1 97м2, двухуровневые квартиры 4+1 103м2.
Дата завершения: август 2024 года.
Жилой комплекс Type B_67
Maslak Mahallesi, Турция
Сдача в: 2021
Застройщик: Majd International Company
< p > Азиатская сторона - фикиртепе < / p >< p > Этот проект расположен в наиболее важной области с точки зрения доступа. Проекты, которые расположены в самом центре Стамбула, находятся рядом со станцией метро. Проект построен на площади 8000 м2, которая включает блоки 3, с 467 единицами спальни 1, спальни 2, спальни 3 и спальни 4. < / P >< p > Цена по списку для одной спальни начинается с 175.000 $. Он готов к доставке, правоустанавливающий документ готов и подходит для гражданства. < / p >
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Mahmutsevketpasa Mahallesi, Турция
Застройщик: TRANIO

Проект вилл с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз.

Проект отличается прекрасными видами на леса и Черное море. Расположен вдали от городского шума.

Каждая вилла будет двухэтажной или трехэтажной.

У домов различные планировки: 1-2 гостиные и 3-6 спален.

Проект разделен на три этапа. Часть вилл уже сдана. Сдача второй части - в 2024 г. Третья фаза - в 2026 г.

В проекте рядом с виллами также есть мечеть, школа, набережная.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: открытый и закрытый бассейны, турецкая баня, сауна, паровая комната.

Расположение и объекты поблизости

Рива — турецкая деревня на берегу Чёрного моря во внутригородском районе Бейкоз провинции Стамбул.

  • Близко к Черному морю, пешком 20 минут
  • Мост Султана Селима Явуза - 5 км
  • Центр города - 30 км
  • Лес - 3 км
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