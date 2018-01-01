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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся проекте - центр Алании

Аланья, Турция
от € 315,000
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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся проекте - центр Алании
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 79,2 до 163 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся проекте - центр Алании
Аланья, Турция
от € 315,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты с идеальным расположением в европейском Стамбуле
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Эйюпсултан. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 99 до 206 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 59,5 до 172 квадратных метров. Расстояние до моря 1550 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Жилой квартал Новый современный проект в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Роскошный проект в самом центре Авсаллара. Авсаллар это курортный город, расположенный в 140 км от аэропорта Анталии, на побережье Средиземного моря. Здесь чистые песчаные и галечные пляжи, шикарные отели, рестораны, бары, а так же богатая природа.   Мы предлагаем вам этот комплекс, строительство которого начнется в конце этого года. Комплекс будет располагаться всего в 650 метрах от городских сует. Данный проект будет построен на закрытой территории, общей площадью 2,027 м², и будет состоять из одного 7-этажного здания и 41 квартиры.    ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: Сауна Паровая комната Комната отдыха Раздевалки Туалет – Душ Лобби Тренажерный зал Кафетерий Бассейн Шезлонги усваиваются  Камелия  Детская площадка Зона барбекю  Ландшафтный сад   Планировка квартир: Квартиры 1+1 (20) Квартиры 2+1 (10) Садовые дублексы 2+1 (2) Садовые дублексы 3+1 (3) Пентхаус 2+1 (4) Пентхаус 3+1 (2)   РАСПОЛОЖЕНИЕ: До центра Алании: 20 км. Аэропорт Анталии: 100 км Аэропорт Газипаша: 65 км Доходность: 650 метров. До торгового рынка: 100 метров.   Начало строительства: 30 октября 2022 года. Окончание строительства: 30 октября 2024 года.
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