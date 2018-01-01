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Жилой комплекс Просторные апартаменты в Газипаше - Алания

Аланья, Турция
от € 168,750
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Жилой комплекс Просторные апартаменты в Газипаше - Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 170 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Всего в 10 минутах от самого центра города, район давно полюбился европейцам и русско-говорящим, с его широкими ухоженными зелеными улицами и домами не выше 5-ти этажей.В пешей доступности гипермаркет Metro, строительный и хозяйственный гипермаркет Koctas, сетевые продуктовые магазины, торговый  центр Аланиум, городская больница, школы и детские сады. Автобусное сообщение развито хорошо, остановки в 2х минутах от комплекса. Песчаный пляж в 800 метрах от комплекса.Комплекс состоит из трех пятиэтажных блоков, территория с ухоженным садом. открытый бассейнподогреваемый закрытый бассейнсаунаСПА центрдетская игровая площадкасвоя автостоянкаохрана 7/24 садовниксмотритель
Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
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Застройщик: TRANIO

Современный жилой комплекс в развитом районе, в окружении природы. Бесконечные зеленые зоны, водные пути, внутренний сад во дворе, красивый ландшафт, дружелюбная к природе архитектура. Глубокое синее озеро в сердце леса.

В проект входит: апартаменты, детская площадка, фитнес-центр, бассейны, парковка, баскетбольная площадка, теннисный корт, прогулочные тропы, беговая дорожка.

Установлены системы видеонаблюдения и теплоизоляции.

Расположение и объекты поблизости

Бейкоз, самый зеленый район Стамбула, имеет красивые жилые районы. С городской жизнью и уникальной природой, это самый спокойный район города. Все жители Стамбула хотят отправиться в Бейкоз из-за тихой обстановки. Здесь можно жить на природе, не выезжая за город, и добираться до работы, не теряя времени.

Этот проект является точкой пересечения европейской и азиатской сторон и обеспечивает легкий доступ к бизнес-центрам. Он находится в 2,5 км от моста Султана Мехмеда Фатиха и в 11 км от Босфорского моста. Кроме того, на европейскую сторону можно добраться за 8 минут на пароме, который отправляется каждые 15 минут.

Легкий доступ к основным дорогам, мостам, крупным торговым центрам, новым кафе, изысканным ресторанам, бутикам, спортивным центрам и учебным заведениям.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном районe - Оба, Алания
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 54 до 111 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür. 
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