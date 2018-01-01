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Жилой комплекс Новый проект в окружении соснового леса - район Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 126,000
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Жилой комплекс Новый проект в окружении соснового леса - район Авсаллар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 160 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Новый проект в окружении соснового леса - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
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Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эсеньюрт.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 115 до 145 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Просторные полностью мебелированные апартаменты планировки 2+1 с общей площадью 120 м2., с двумя спальнями, санузлами и балконами расположена на 3 этаже шикарного комплекса, в районе Джикджилли, с видом на море и горы. Комплекс имеет собственную развитую инфраструктуру, состоит из пяти 10 этажных блоков, всего в 600 м. от моря и 4 км. от центра, Алании, с собственной благоутроенной территорией и всем самым необходимым для комфортного проживания. В шаговой доступности от комплекса школы, университеты, магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта. Благоустроенная территория с садомОткрытый бассейн с водными горкамиБар у бассейнаДетский бассейнЛифтыРесторан Крытый бассейн с подогревом  Фитнес-центр Сауна, турецкая баняБильярдНастольный теннисДетская площадкаЗона для барбекю Беспроводной интернет  Спутниковая антеннаЭлектрогенераторКруглосуточная охранаАвтопарковка
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Сдача в: 2022
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Обзор:

Проект предоставляет роскошные апартаменты для людей, ищущих лучшее, и был спроектирован как вечная структура. Этот пятизвездочный комплекс был построен в центре Стамбула, чтобы отразить современный, мирный образ жизни. Строительство было стратегически расположено, чтобы превратить этот район Нисантаси в центр современной жизни для местных жителей. В октябре 2022 года проект будет завершен.

 

Зачем покупать эту недвижимость:

  • Классическая красота культовых зданий.
  • С девизом “ Где городская роскошь встречает творчество, ” растет. 
  • Удивительные детали с акцентом на сущность. 
  • Гражданство по инвестициям уже утверждено. 
  • Исключительное качество и эффектные виды. 
  • различные размеры единицы, включая 1 + 1, 4 + 1 и пентхаусы.

 

Расположение:

Нисантаси, в самом сердце Стамбула, без сомнения, является самым богатым районом города для людей, ищущих высокий уровень жизни недалеко от известных торговых районов, известных брендов, зарубежные бутики и другие роскошные удобства. Нисантаси является домом для некоторых из лучших ресторанов города, кафе и пабов. Нисантаси имеет одну из самых высоких концентраций международных жителей и удобно расположен недалеко от важных исторических мест, таких как Таксим и Чихангир. Жизнь в Нисанаси, одном из самых богатых и образованных регионов, - это роскошь; это место, чтобы быть.

Нисантаси, расположенный в самом центре Стамбула, несомненно, является самым богатым районом во всем городе для людей, ищущих высокий уровень жизни недалеко от известных торговых районов, известные бренды, зарубежные бутики и другие роскошные удобства. Некоторые из лучших ресторанов города, кафе и пабов можно найти в Нисанаси. Одна из самых высоких концентраций международных жителей может быть найдена в Нисанаси, который также удобно расположен недалеко от важных исторических мест, таких как Таксим и Чихангир. Проживание в Нисанаси, одном из самых богатых и образованных регионов, - это роскошь; это место, чтобы быть. 

Nisantasi идеально подходит для тех, кто хочет купить роскошную недвижимость в центре города. Он имеет отличное транспортное сообщение, находится всего в нескольких остановках метро от площади Таксим и проспекта Истикляль, и жители никогда не устают исследовать окрестности.

Цены и доступность:

Апартаменты с 1 + 1 спальнями начинаются с 110м2 и стоят 900.000 евро. 

Апартаменты с 2 спальнями + 1 начинаются с 141м2 и стоят 1.100.000 евро. 

Апартаменты с 3 спальнями + 1 начинаются с 284 м2 и стоят 2.100.000 евро. 

Апартаменты с 4 спальнями + 1 начинаются с 285м2 и стоят 2.500.000 евро.

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