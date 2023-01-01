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Жилой комплекс Проект премиум-класса с шикарными видами на Аланию, район Тюрклер

Akarca, Турция
от € 165,000
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Жилой комплекс Проект премиум-класса с шикарными видами на Аланию, район Тюрклер
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тюрклер - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 47 до 158 квадратных метров.Расстояние до моря 200 метров.Известный по роскошным отелям, Тюрклер занимает важное место в сфере туризма. Жилых комплексов здесь строится мало, но в ближайшей перспективе район будет развиваться. В Тюрклере новая недвижимость представлена роскошными комплексами с концепцией люкс отелей. Здесь можно купить апартаменты для отдыха, под сдачу в аренду, для постоянного проживания в самых комфортных условиях.В Тюрклере работает лунапарк, дельфинарий. Много ресторанов, магазинов, сервисов аренды авто, туристических агентств с экскурсиями, сувенирных лавок. Социальная инфраструктура также есть в соседних районах Конаклы и Авсаллар. Через район проходит горная река Каргы, впадающая в море. На берегу бухты с пирсами и волнорезами.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Проект премиум-класса с шикарными видами на Аланию, район Тюрклер
Akarca, Турция
от € 165,000
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 73,5 до 247 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в высотной резиденции с бассейном и панорамным видом, рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются просторные апартаменты с ухоженными террасами.

Резиденция располагает террасами и джакузи, панорамным видом на море, супермаркетом, кафе и ресторанами, открытым бассейном, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, пешеходными дорожками, детскими площадками.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре района Картал, на автомагистрали Е-5, рядом с гаванями и аэропортом.

  • Порт Пендик - 3 км
  • Побережье - 1,8 км
  • Станция метро - 600 метров
  • Аэропорт - 8 км
Жилой квартал Проект отличающийся невероятно удобным расположением
Авсаллар, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
В Авсалларе, в 25 км. на северо-западе от Алании по накправлению к Анталии, всего в 1300 метрах от знаменитого пляжа Инжекум будет возведен многофункциональный комплекс, состоящий из 1 жилого блока и занимающий территорию общей площадью 1468 м2, включающий в себя жилую часть и собственную инфраструктуру. Это отличная возможность совершить выгодную покупку, ведь недвижимость на первичном рынке уверенно растет в цене и пользуется стабильным спросом. Развитая инфраструктура и широкий набор апартаментов также делают строящиеся проекты привлекательным инвестиционным продуктом. Данный проект по всем характеристикам полностью отвечают требованиям, предъявляемым к объектам высокого ценового сегмента, а функциональная внутренняя инфраструктура обеспечит жителей всем необходимым: из собственной квартиры можно спуститься на первый этаж в спортзал, сауну, на детскую площадку, бассейн. Отделка мест общего пользования и апартаментов выполнена с использованием материалов улучшенного качества, а планировки квартир могут удовлетворить любой спрос. Для безопасности на территории появятся камеры видеонаблюдения, а доступ в жилую зону будет закрыт для посторонних.   Бассейн Детский бассейн Сауна Открытая детская площадка Внутренняя детская площадка Система видеонаблюдения Закрытая территория Интернет на всей территории комплекса Генератор Лифт   Окончание строительства комплекса 01.01.2023   При первоначальном взносе 40% возможна рассрочка платежа до сдачи проекта в эксплуатацию.  
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