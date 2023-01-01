Жилой комплекс Проект премиум-класса с шикарными видами на Аланию, район Тюрклер

Авсаллар, Турция

В Авсалларе, в 25 км. на северо-западе от Алании по накправлению к Анталии, всего в 1300 метрах от знаменитого пляжа Инжекум будет возведен многофункциональный комплекс, состоящий из 1 жилого блока и занимающий территорию общей площадью 1468 м2, включающий в себя жилую часть и собственную инфраструктуру. Это отличная возможность совершить выгодную покупку, ведь недвижимость на первичном рынке уверенно растет в цене и пользуется стабильным спросом. Развитая инфраструктура и широкий набор апартаментов также делают строящиеся проекты привлекательным инвестиционным продуктом. Данный проект по всем характеристикам полностью отвечают требованиям, предъявляемым к объектам высокого ценового сегмента, а функциональная внутренняя инфраструктура обеспечит жителей всем необходимым: из собственной квартиры можно спуститься на первый этаж в спортзал, сауну, на детскую площадку, бассейн. Отделка мест общего пользования и апартаментов выполнена с использованием материалов улучшенного качества, а планировки квартир могут удовлетворить любой спрос. Для безопасности на территории появятся камеры видеонаблюдения, а доступ в жилую зону будет закрыт для посторонних. Бассейн Детский бассейн Сауна Открытая детская площадка Внутренняя детская площадка Система видеонаблюдения Закрытая территория Интернет на всей территории комплекса Генератор Лифт Окончание строительства комплекса 01.01.2023 При первоначальном взносе 40% возможна рассрочка платежа до сдачи проекта в эксплуатацию.