Жилой комплекс Проект премиум-класса с шикарными видами на Аланию, район Тюрклер
Akarca, Турция
от € 165,000
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О комплексе
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тюрклер - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 47 до 158 квадратных метров.Расстояние до моря 200 метров.Известный по роскошным отелям, Тюрклер занимает важное место в сфере туризма. Жилых комплексов здесь строится мало, но в ближайшей перспективе район будет развиваться. В Тюрклере новая недвижимость представлена роскошными комплексами с концепцией люкс отелей. Здесь можно купить апартаменты для отдыха, под сдачу в аренду, для постоянного проживания в самых комфортных условиях.В Тюрклере работает лунапарк, дельфинарий. Много ресторанов, магазинов, сервисов аренды авто, туристических агентств с экскурсиями, сувенирных лавок. Социальная инфраструктура также есть в соседних районах Конаклы и Авсаллар. Через район проходит горная река Каргы, впадающая в море. На берегу бухты с пирсами и волнорезами.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Застройщик
Языки общения: English, Русский
Турция, Alanya
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