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Жилой комплекс Новый проект с богатой инфраструктурой в районе Газипаша, Алания

Аланья, Турция
от € 150,000
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Жилой комплекс Новый проект с богатой инфраструктурой в районе Газипаша, Алания
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 46 до 169 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Новый проект с богатой инфраструктурой в районе Газипаша, Алания
Аланья, Турция
от € 150,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры в хорошей локации - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56,5 до 169 квадратных метров. Расстояние до моря 850 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Жилой комплекс Проект рядом с морем в районе Кестель - Алания
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Кестель - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 51,5 до 115,6 квадратных метров. Расстояние до моря 50 метров.Кестель это - престижный, молодой и быстро застраиваемый район Аланьи. Расположен в 5 км от центра Аланьи. Преимущество новых проектов в Кестель - их расположение возле моря, часто даже на первой линии. Здесь строят только дома до 5 этажей, элитную недвижимость люкс класса. На западе, вдоль реки Дим Чай, встречается и старый жилой фонд. А на восток, в сторону Махмутлара район Кестель весь современный. До центра Аланьи можно доехать за 10 минут, а в соседнем Махмутларе проживает много русскоязычных, большой выбор магазинов и ресторанов, торговые центры. Из инфраструктуры в Кестеле есть сетевые супермаркеты, рестораны, красивые парки, школы и детские сады, в том числе частная школа и сад с обучением на русском языке. Новые квартиры в Кестель подойдут тем, кто хотел бы купить курортную недвижимость без старого жилого фонда вокруг. Здесь постоянно открываются новые маркеты, сервисы, салоны. Хорошие пляжи, центр рядом, комплексы роскошные, высокого уровня комфорта.
Жилой комплекс Новый проект на стадии строительства в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 53 до 170 м2. Расстояние до моря 650 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
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