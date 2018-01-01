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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся проекте в районе Тюрклер - Алания

Akarca, Турция
от € 168,000
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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся проекте в районе Тюрклер - Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новый проект в Тюрклер - Алания.В жилом комплексе представлены апартаменты планировок 2+1, виллы планировкой 3+1.Площадь апартаментов от 90 до 120 квадратных метров, площадь вилл 210 м2.Расстояние до моря 1200 метров.Известный по роскошным отелям, Тюрклер занимает важное место в сфере туризма. Жилых комплексов здесь строится мало, но в ближайшей перспективе район будет развиваться. В Тюрклере новая недвижимость представлена роскошными комплексами с концепцией люкс отелей. Здесь можно купить апартаменты для отдыха, под сдачу в аренду, для постоянного проживания в самых комфортных условиях.В Тюрклере работает лунапарк, дельфинарий. Много ресторанов, магазинов, сервисов аренды авто, туристических агентств с экскурсиями, сувенирных лавок. Социальная инфраструктура также есть в соседних районах Конаклы и Авсаллар. Через район проходит горная река Каргы, впадающая в море. На берегу бухты с пирсами и волнорезами.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся проекте в районе Тюрклер - Алания
Akarca, Турция
от € 168,000
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Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Oba Crown состоит из 11 кварталов и находится недалеко от новой больницы и центра города. В комплексе есть фитнес-центр, джакузи, крытый бассейн и т. д. Комплекс класса люкс в Алании, район Оба. Комплекс Oba Crown класса люкс находится в 700 метрах от пляжа, расположен на площади 1000 м2 и состоит из 14 пятиэтажных блоков в Оба, Алания.Район Оба находится в 5 км от центра Алании, тихий зеленый район с множеством муниципальных парков, широкими улицами и в непосредственной близости от торгового центра Metro, koctas и других сетевых магазинов, а так же от новой государственной больницы. На территории есть большой сад, бассейн с горками, детский бассейн, игровая площадка, теннисный корт. Так же комплекс оснащен зимним крытым подогреваемым бассейном, сауной, фитнес залом с профессиональным оборудованием. Яркие, просторные квартиры идеально подойдут для семейного отдыха круглый год. В квартирах 2+1 есть гостиная, столовая и кухня с открытой планировкой, 2 спальни, 2 ванные комнаты и 2 балкона. Из окон открывается вид на бассейн с зеленой территорией и на Торосские горы.   открытый бассейн с детскими водными горкамизакрытый бассейн с подогревомдетский бассейнджакузисаунатерраса с шезлонгами и зонтикамибар у бассейнадушдетская площадкатеннисный кортфитнес-залбанкетный залвитамин-баравтомобильная стоянкаохрана 7/24видеонаблюдение
Жилой комплекс комплекс Премиум класса-ARK Group
Degirmendere, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Жилой комплекс премиум класса, в центральном районе Алании , район открыт для получения вида на Жительство, комплекс расположен в престижной части района ОБА , рядом возводятся 2 масштабных премиум проекта ,что делает этот район фактически закрытым для посторонних и элитным с точки зрения соседей. квартира 2+1 включает в себя 2 спальни   с 2мя санузлами , просторную гостинную с кухней Американского типа , просторным балконом и панорамным остеклением.Компекс оснашен обширной инфраструктурой бассейны крытый и открытый, поля для мини гольфа. барбекю зоны,спорт зал, кинотеатр,конференц комнаты -кабинеты,мультикорт, спа комплекс с хамамами, саунами , парными. детские площадки, ландшафтный дизайн территории.крытый паркинг, супермаркет в одном из блоков.

данная кваритра продается от собственника и идеально подойдет для инвестиции. срок сдачи обьекта  сентябрь 2023 г. ожидаемый рост 20% после сдачи комплекса . минимальная цена аналогичной квартиры у застройщика  294 000 евро.

 

 
Жилой квартал Комплекс апартаментов комфорт-класса в районе Тосмур, Алании
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Настоящий комплекс для современных людей должен быть живым, безопасным, привлекательным, устойчиво развивающимся. Данный комплекс подарит своим жильцам настоящий уют и сделает его максимально доступным. Расположенный в тихом районе Алании, проект был создан для людей, ценящих комфорт и спокойствие. Жильцы собственных апартаментов смогут оценить высокое качество строительства, а так же насладиться богатой инфраструктурой. Для возведения комплекса была выбрана высококачественная система домостроения, а  архитектура характеризуется эстетикой современного минимализма и лаконичными решениями.  Ассортимент квартир отличается многообразием функциональных планировочных решений: от компактных квартир до вариантов с просторными жилыми комнатами и даже квартир-дуплкесов. А из окон открываются умиротворяющие виды на горный массив или на декоративное озеленение внутри двора. При необходимости всего за 5 минут можно добраться до песчанного пляжа, так как расстояние до моря составляет всего 300 метров, а на автомобиле или общественном транспорте за 10 минут можно доехать до центра Алании, и знаменитого пляжа Клеопатра.  • Открытый плавательный бассейн с горками• Детский бассейн • Крытый бассейн с подогревом и джакузи• Тренажерный зал • Турецкий хамам• Сауна• Римская парная• Массажные комнаты• Лобби и лаунж-зона с баром• Игровая с бильярдом и настольным теннисом• Комната для игр плестейшн• Мини-кинотеатр• Библиотека• Детская площадка• Сад с ландшафтным дизайном и фонтанами• Теннисный корт• Открытая парковка• Крытая парковка, в том числе для велосипедов• Кладовые• По 2 лифта в каждом блоке• Спутниковая антенна• Генератор электричества• Круглосуточное видеонаблюдение, смотритель, охрана   Так же застройщиком предусмотрено наличие полного спектра социальной инфраструктуры. Поэтому вблизи территории жилого квартала представлены обучающие и развивающие локации, школа, детский сад, магазины, фермерский рынок, супермаркеты, остановки общественного транспорта. А при необходимости всегда можно обратиться за квалифицированной медицинской помощью в поликлинику для детей и взрослых.   Расстояние до аэропорта Анталия: 130 км.Расстояние до аэропорта Газипаша: 35 км.Расстояние до центра Алании: 6 км.Расстояние до моря: 245 м.Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной инфраструктуры: 50 м.Расстояние до рынка по четвергам: 800 м Рассрочка: Действует беспроцентная рассрочка до года с первоначальным взносом на 24 мес. лишь 30 % от полной стоимости недвижимости. Начало строительства: осень 2022 года. Окончание строительства: осень 2024 года.
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