Жилой комплекс Новые квартиры в уютном ЖК с инфраструктурой - район Тюрклер
Akarca, Турция
от € 108,000
О комплексе
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тюрклер - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 48 до 94 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Известный по роскошным отелям, Тюрклер занимает важное место в сфере туризма. Жилых комплексов здесь строится мало, но в ближайшей перспективе район будет развиваться. В Тюрклере новая недвижимость представлена роскошными комплексами с концепцией люкс отелей. Здесь можно купить апартаменты для отдыха, под сдачу в аренду, для постоянного проживания в самых комфортных условиях.В Тюрклере работает лунапарк, дельфинарий. Много ресторанов, магазинов, сервисов аренды авто, туристических агентств с экскурсиями, сувенирных лавок. Социальная инфраструктура также есть в соседних районах Конаклы и Авсаллар. Через район проходит горная река Каргы, впадающая в море. На берегу бухты с пирсами и волнорезами.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Застройщик
Языки общения: English, Русский
Турция, Alanya
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