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Жилой комплекс Новые квартиры в уютном ЖК с инфраструктурой - район Тюрклер

Akarca, Турция
от € 108,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в уютном ЖК с инфраструктурой - район Тюрклер
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тюрклер - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 48 до 94 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Известный по роскошным отелям, Тюрклер занимает важное место в сфере туризма. Жилых комплексов здесь строится мало, но в ближайшей перспективе район будет развиваться. В Тюрклере новая недвижимость представлена роскошными комплексами с концепцией люкс отелей. Здесь можно купить апартаменты для отдыха, под сдачу в аренду, для постоянного проживания в самых комфортных условиях.В Тюрклере работает лунапарк, дельфинарий. Много ресторанов, магазинов, сервисов аренды авто, туристических агентств с экскурсиями, сувенирных лавок. Социальная инфраструктура также есть в соседних районах Конаклы и Авсаллар. Через район проходит горная река Каргы, впадающая в море. На берегу бухты с пирсами и волнорезами.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в уютном ЖК с инфраструктурой - район Тюрклер
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Представляем вашему вниманию комплекс высокого качества постройки, который будет находится в престижном и одном из самых стремительно развивающихся районов Алании, Авсаллар. Территория комплекса удачно расположена на расстоянии 1000 метров от пляжа и всего в нескольких минутах ходьбы от всех социальных удобств, таких как магазины,супермаркеты, школы, детские сады, банкоматы,кафе рестораны, остановки общественного транспорта.  Концепция проекта предусматривает строительство одного 4 этажного блока и 16 квартир планировок 1+1 (56м2) и 4+1 дуплекс (165м2). Проектом предусмотрена комфортная благоустроенная внутренняя территория с тихой и приватной зоной, которая будет закрыта для доступа посторонних.  Бассейн Детский бассейн Сауна Генератор Фитнес Детские площадки   Начало строительства комплекса: 07.02.2022 Окончание строительства комплекса: 01.01.2023   Первоначальный взнос 30%, остаток платежа в рассрочку на 3 месяца.        
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Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс в Тарабье, одном из самых престижных районов Стамбула, в окружении зелени.

В проекте есть 24 дуплекса с садом, 24 дуплекса на крыше, а также частная роскошная вилла.

Также, в жилом комплексе есть бассейны, фитнес-центр, сауна, террасы для загара, студия йоги, детская площадка, баскетбольная площадка, парковка, круглосуточная охрана.

Удобства и оснащение в доме
  • Система видеонаблюдения
  • Система пожаротушения
  • Система аварийной сигнализации
  • Система "Умный дом"
  • Плита, духовка, микроволновая печь, посудомоечная машина и вытяжка
  • Видеодомофон
  • Кондиционер
Расположение и объекты поблизости

Находится недалеко от станции метро и центра города.

Тарабья — тихий район Стамбула в Турции, на европейском берегу Босфора. Помимо исторических памятников, Тарабья известна своими рыбными ресторанами.
Жилой комплекс White Sail Residence
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Сдача в: 2022
Застройщик: TURKREALT

Современный жилой комплекс располагается в туристическом городе Махмутлар, который является пригородом Алании. Десятиэтажное здание включает в себя 63 квартиры разной планировки:

  • 1+1 — площадью 45,50 и 53 кв.м.;
  • 2+1, площадью 80 кв. м;
  • 2+1, площадью 100 кв. м;
  • 3+1, площадью 144 кв. м.

В зависимости от выбранной планировки в апартаментах будет от 1−3 спальных комнат, кухня + гостиная в американском стиле, ванные комнаты, открытая терраса или балкон. Все апартаменты выставлены на продажу с чистовой отделкой, встроенным кухонным гарнитуром и современной сантехникой.

В шаговой доступности располагаются бары, рестораны, магазины и социально значимые объекты. До центрального пляжа города всего 600 метров. На территории ЖК будет все необходимое для комфортной жизни, открытый бассейн с выделенной зоной для детей, водные горки, бассейны закрытого типа, зона барбекю, тренажерный зал и круглосуточная охрана.

Инфраструктура:

  • Зеленая территория с садом
  • Открытый бассейн
  • Водные горки
  • Закрытый бассейн с подогревом
  • Консьерж-сервис
  • Фитнес-зал
  • Сауна
  • Римская парная
  • Детская площадка
  • Детская игровая комната
  • Бильярд
  • Интернет
  • Спутниковое ТВ
  • Электрогенератор
  • Лифт
  • Зона барбекю
  • Открытая парковка
  • Система видеонаблюдения
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