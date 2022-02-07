Жилой комплекс Новые квартиры в уютном ЖК с инфраструктурой - район Тюрклер

Сарыер, Турция

Жилой комплекс в Тарабье, одном из самых престижных районов Стамбула, в окружении зелени.

В проекте есть 24 дуплекса с садом, 24 дуплекса на крыше, а также частная роскошная вилла.

Также, в жилом комплексе есть бассейны, фитнес-центр, сауна, террасы для загара, студия йоги, детская площадка, баскетбольная площадка, парковка, круглосуточная охрана.

Система видеонаблюдения

Система пожаротушения

Система аварийной сигнализации

Система "Умный дом"

Плита, духовка, микроволновая печь, посудомоечная машина и вытяжка

Видеодомофон

Кондиционер

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Находится недалеко от станции метро и центра города.

Тарабья — тихий район Стамбула в Турции, на европейском берегу Босфора. Помимо исторических памятников, Тарабья известна своими рыбными ресторанами.