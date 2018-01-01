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Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Турклер - Алания

Akarca, Турция
от € 94,000
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Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Турклер - Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 50 до 135 м2.Расстояние до моря 2500 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками.В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Турклер - Алания
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район БашакшeхирВ жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 5+1. Площадь апартаментов от 233 до 370 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Жилой квартал Новый комплекс в Махмутларе.
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Мы рады вам представить раскошный,новый комплекс в центре Махмутлара и в непосредственной близости от пляжа,всего 550 метров. Махмутлар уже давно стал одним из самых популярных районов Алании, среди русскоговорящих граждан. В Махмутларе есть 4 начальные школы, 2 средние школы, имеются продленные группы после школы, 3 учебных центра, 2 частных детских сада (турецкий и русский). В центре Махмутлара расположен российский культурный центр. По всему району находятся супермаркеты и небольшие магазины, рестораны и дискотеки, салоны здоровья и красоты. 2 раза в неделю в городе проходит базар: по вторникам (Salı Pazarı) и субботам (Cumartesi Pazarı) соответственно в восточной и в западной части этого района. a) 25 квартир  1+1 (площадью от 42м2 до 57м2, в 3 разных планировках);b) 10 квартир  2+1 (площадью от 76м2 до 87 м2, в 2 разных планировках);c) 7 пентхаусов 2+1, 3+1 и 4+1. • Открытый бассейн с детской зоной.• Спортивный зал.• Сауна.• Зона для барбекю.• Парковка.• Два лифта.• Электрогенератор. • Стальная входная дверь и высококачественные межкомнатные двери.• Пол, покрытый керамической плиткой.• Стены, покрытые моющейся краской.• Встроенный кухонный гарнитур с гранитной столешницей.• Встроенные шкафы с зеркалом и полный комплект сантехники в ванных комнатах.• Пластиковые окна из высококачественного профиля.  
Жилой квартал Азура Парк Алания Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Крытый плавательный бассейн с подогревомСаунаПаровая комнатаЗона отдыхаМассажные комнатыТурецкая баня (хамам)Зал фитнесаКинотеатрДискотекаБоулингБильярдРазвлекательный центрИгровая для детейРесепшнРесторанМагазинЛоббиКафетерий   Общий плавательный бассейнАквапаркТеннисный кортБаскетбольная площадкаИгровая площадка для детейПаркГаражАвтопарковкаЭлектрогенератор Витаминный барЛобби-барA'la сart ресторанТурецкий ресторанИтальянский ресторанРусский ресторанVIP-ресторанИрландский пабКондитерскаяВинный бутикVIP-зона для барбекю  
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