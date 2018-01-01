Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Турклер - Алания

Махмутлар центр, Турция

Мы рады вам представить раскошный,новый комплекс в центре Махмутлара и в непосредственной близости от пляжа,всего 550 метров. Махмутлар уже давно стал одним из самых популярных районов Алании, среди русскоговорящих граждан. В Махмутларе есть 4 начальные школы, 2 средние школы, имеются продленные группы после школы, 3 учебных центра, 2 частных детских сада (турецкий и русский). В центре Махмутлара расположен российский культурный центр. По всему району находятся супермаркеты и небольшие магазины, рестораны и дискотеки, салоны здоровья и красоты. 2 раза в неделю в городе проходит базар: по вторникам (Salı Pazarı) и субботам (Cumartesi Pazarı) соответственно в восточной и в западной части этого района. a) 25 квартир 1+1 (площадью от 42м2 до 57м2, в 3 разных планировках);b) 10 квартир 2+1 (площадью от 76м2 до 87 м2, в 2 разных планировках);c) 7 пентхаусов 2+1, 3+1 и 4+1. • Открытый бассейн с детской зоной.• Спортивный зал.• Сауна.• Зона для барбекю.• Парковка.• Два лифта.• Электрогенератор. • Стальная входная дверь и высококачественные межкомнатные двери.• Пол, покрытый керамической плиткой.• Стены, покрытые моющейся краской.• Встроенный кухонный гарнитур с гранитной столешницей.• Встроенные шкафы с зеркалом и полный комплект сантехники в ванных комнатах.• Пластиковые окна из высококачественного профиля.