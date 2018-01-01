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Жилой комплекс Новый проект недалеко от знаменитого пляжа Инджекум - район Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 105,000
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Жилой комплекс Новый проект недалеко от знаменитого пляжа Инджекум - район Авсаллар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 48 до 177 квадратных метров. Расстояние до моря 800 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Новый проект недалеко от знаменитого пляжа Инджекум - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
от € 105,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры в центре Махмутлара в новом ЖК
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 48 до 185 м2.Расстояние до моря 700 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье – это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены. Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно.Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Один из крупнейших проектов жилой недвижимости в Стамбуле. Кроме квартир он включает офисы, торговый центр, 5* отель. Первые 11 этажей занимает отель, далее находятся 320 апартаментов, 197 из них полностью меблированы. Кроме того есть частный бассейн, спа-салон, ресторан, конференц-зал, самый большой в городе кинотеатр, услуги консьержа, круглосуточная охрана и другие удобства доступные жильцам.

Преимущества

Удобная система оплаты в несколько этапов.

Возможна рассрочка на 3 года, первый взнос 25%.

Расположение и объекты поблизости

Ускюдар — один из самых престижных жилых районов города в азиатской части города Стамбул. Комплекс находится рядом с площадью Эмаар. Здесь есть все виды транспорта, включая метро. Легко добраться до площади Таксим (11 км), Босфорского моста (12 км), международного аэропорта Сабиха Гёкчен (25 км).

  • Станция метро — 1,4 км
  • Автобусная остановка — 300 метров
  • Медицинский центр — 6 минут
  • Торговый центр — 100 метров
  • Парк Buhara — 500 метров
  • Морская набережная — 10 минут
  • Аэропорт Сабиха Гёкчен — 28 минут
Жилой комплекс Квартира с мебелью и техникой под ВНЖ
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г.Аланья

Район Джикджилли (открытый для получения ВНЖ)

Квартира 1+1

• Площадь: 65 м2

• 2 этаж / 9 этажное здание / возраст здания 8 лет

• Квартира полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой

• Кондиционеры в каждой комнате

• Гостинная с кухней – 26 м2

• Спальня – 14 м2

• Сан.узел 6 м2 - 1

• Балкон 15 м2 – 1

• Расстояние от моря – 1000 м.

• Восточная сторона

• Открытый бассейн с горками, Закрытый бассейн, Фитнес, Боуллинг, Детская площадка, Барбекю зона, Сад

• Инфраструктура: Комплекс расположен в самом престижном районе в центре Аланьи, в шаговой доступности Больница, Метро, ТЦ Аланиум, кафе, кофейни, рестораны, бары, остановки общественного транспорта и пляж.

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