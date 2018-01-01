Жилой комплекс Новый проект недалеко от знаменитого пляжа Инджекум - район Авсаллар

Мраморноморский регион, Турция

Один из крупнейших проектов жилой недвижимости в Стамбуле. Кроме квартир он включает офисы, торговый центр, 5* отель. Первые 11 этажей занимает отель, далее находятся 320 апартаментов, 197 из них полностью меблированы. Кроме того есть частный бассейн, спа-салон, ресторан, конференц-зал, самый большой в городе кинотеатр, услуги консьержа, круглосуточная охрана и другие удобства доступные жильцам.

Преимущества

Удобная система оплаты в несколько этапов.

Возможна рассрочка на 3 года, первый взнос 25%.

Расположение и объекты поблизости

Ускюдар — один из самых престижных жилых районов города в азиатской части города Стамбул. Комплекс находится рядом с площадью Эмаар. Здесь есть все виды транспорта, включая метро. Легко добраться до площади Таксим (11 км), Босфорского моста (12 км), международного аэропорта Сабиха Гёкчен (25 км).