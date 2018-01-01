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Жилой комплекс Квартиры в хорошей локации - район Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 172,000
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Жилой комплекс Квартиры в хорошей локации - район Авсаллар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56,5 до 169 квадратных метров. Расстояние до моря 850 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в хорошей локации - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
от € 172,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Комплекс с богатой инфраструктурой
Каргыджак, Турция
Сдача в: 2023

Новый проект в Районе Каргыджак класса люкс. В комплексе 2 блока. Богатая инфраструктура комплекса: открытый/крытый бассейн, аквапарк, хамам, сауна, беседка, фитнес центр, кинотеатр, бильярд, пинг-понг.

Квартиры сдаются в чистовой отделке со встроенной кухней, межкомнатными и входными дверями, сантехникой.

Район Каргыджак находится в 14 км от центра Алании. Расстояние от моря 800 метров и 23 км от аэропорта Газипаша. Общая площадь строительства 3690 м2, площадь социальных зон 2000 м2.
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Окурджалар
Akarca, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Окурджалар - Аланья.В жилом комплексе представлены квартиры планировкой 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 75 до 98 квадратных метров.Расстояние до моря 400 метров.Перспективный район Аланьи с большим количеством отелей и развитым туризмом. Жилых комплексов здесь единицы, но это лишь вопрос времени. В Окурджаларе много простых турецких домов, изредка в продаже встречаются готовые квартиры в домах с бассейнами. Новостройки Окурджалара отличаются полной инфраструктурой и сравнительно низкими ценами на квартиры. Район выгодно расположен вблизи нескольких крупных городов: на западе в 28 км на западе Манавгат и в 85 км Анталия с международным аэропортом, в 26 км на восток - Аланья, пляж Клеопатры. Также недалеко Сиде, Белек и другие красивые курорты. До знаменитого пляжа Инжекум 3 км. Вокруг много лесов, красивых уголков природы для отдыха и прогулок.В Окурджаларе есть рестораны, турецкие кафе. Район славится своими выбором торговых центров с бутиками одежды и сувенирами, другими товарами: Soho Bazar, Neva Aultlet, Alara Grand Bazar. Супермаркеты, магазины, аптеки в Окурджаларе есть. По вторникам и четвергам работает турецкий фермерский базар. 
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Mahmutsevketpasa Mahallesi, Турция
Застройщик: TRANIO

Проект вилл с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз.

Проект отличается прекрасными видами на леса и Черное море. Расположен вдали от городского шума.

Каждая вилла будет двухэтажной или трехэтажной.

У домов различные планировки: 1-2 гостиные и 3-6 спален.

Проект разделен на три этапа. Часть вилл уже сдана. Сдача второй части - в 2024 г. Третья фаза - в 2026 г.

В проекте рядом с виллами также есть мечеть, школа, набережная.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: открытый и закрытый бассейны, турецкая баня, сауна, паровая комната.

Расположение и объекты поблизости

Рива — турецкая деревня на берегу Чёрного моря во внутригородском районе Бейкоз провинции Стамбул.

  • Близко к Черному морю, пешком 20 минут
  • Мост Султана Селима Явуза - 5 км
  • Центр города - 30 км
  • Лес - 3 км
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