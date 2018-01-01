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Жилой комплекс Инвестиционное предложение в активно развивающемся районе Паяллар

Akarca, Турция
от € 108,000
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Жилой комплекс Инвестиционное предложение в активно развивающемся районе Паяллар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 62 до 150 м2.Расстояние до моря 1600 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками.В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Инвестиционное предложение в активно развивающемся районе Паяллар
Akarca, Турция
от € 108,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Махмутларе - Алания
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 145 квадратных метра. Расстояние до моря 1000 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Резиденция New Life
Каракокали, Турция
от € 175,000
76–135 м² 5 квартир
Сдача в: 2023

Комплекс NEW LIFE - Алания, Оба

Представляем Вашему вниманию новый ультрасовременный комплекс, строительство которого мы начали в Алании в районе Оба всего в 1,8 км от Средиземного моря. Социальная инфраструктура района находится в шаговой доступности кафе, супермаркеты, школы, медицинские учреждения.

Комплекс представляет собой дома в современном стиле, с качественной художественной подсветкой. В центре территории будут  светодинамические фонтаны.

  • В комплексе 3 блока - 5 этажей
  • 80 квартир
  • Площадь участка 5001 кв.м.
  • 1+1 площадью от 50 кв.м. до 55 кв.м.,
  • 2+1 площадью от 75,5 кв.м. до 80 кв.м.,
  • 2+1 дуплексы площадью от 95  кв.м.
  • 4+1 дуплексы площадью от 135 кв.м.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА:

  • 1,8 метров до моря
  • 1 км от Государственной больницы
  • 400 метров до нового шоссе Анталия-Мерсин
  • 1,5 км до гипермаркета Метро
  • 4 км. от центра города Алания
  • 35 км от международного аэропорта Алания – Газипаша
  • 135 км от международного аэропорта Анталия

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:

  • открытый бассейн
  • закрытый бассейн
  • хаммам
  • сауна
  • тренажерный зал
  • фитнес под открытым небом
  • массажный кабинет
  • игровая комната
  • детский парк
  • закрытая детская игровая комната
  • кафе и ресторан
  • зал для переговоров
  • сервис до пляжа-шаттл
  • комната отдыха
  • беседки на территории
  • уголок для барбекю
  • услуги смотрителя комплекса
  • охрана 7/24 и камеры видеонаблюдения
  • открытая автомобильная парковка
  • электрогенератор
  • огороженная территория

В СТОИМОСТЬ КВАРТИР ВКЛЮЧЕНО:

  • Входная стальная дверь
  • Межкомнатные двери
  • Кухонный гарнитур со столешницей 
  • Напольное покрытие – керамическая плитка
  • Стены покрашены экологической краской
  • Раздвижные балконные двери, алюминиевый профиль
  • Окна из высококачественного ПВХ.
  • Основное и точечное освещение
  • Оборудованный санузел сантехникой, мебелью и душевой кабиной
  • Выводы под кондиционеры
  • ТВ кабель
  • Электрические розетки во всех комнатах и на балконах

 

Дата начала строительства: Февраль 2022

Дата завершения строительства: Июнь 2023

 

В данном проекте соединились качество, комфорт и доступность. На старте строительства у вас есть возможность приобрести апартаменты по выгодной цене с беспроцентной рассрочкой платежа до окончания строительства. Первоначальный взнос от 50%. 
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Авсалларе
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 60 до 122 м2.Расстояние до моря 1200 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густым, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи.Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет, и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
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