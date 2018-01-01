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Жилой комплекс Новые квартиры в живописном районе Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 87,500
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Жилой комплекс Новые квартиры в живописном районе Авсаллар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 47 до 83 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в живописном районе Авсаллар
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ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Этот проект будет завершен в ноябре 2022 года

Модерация этого проекта включает в себя:

- открытый бассейн
-Внутренний водоворот
-Сауна
-Дайм
Детская игровая площадка
Детская игровая комната
-Лобби
-Барбекю

Расстояние до моря 2 км
+ Трансфер к морю

Расстояние до центра Алании 3,5 км

Дизайн интерьера квартиры:

-60 &раз; 120 гранитных полов
-Оwn кухонные шкафы
-Черные звездные гранитные столешницы Galexi цвета
-Изолированные окна
- Специально разработанная стальная дверь с глазорной
- Специально разработанные лакированные внутренние двери
-Душевая кабина из закаленного стекла
Хилтон тонет

Включает единицы с одной спальней 48 м и sup2; и цена 74 000 евро
Дуплекс с двумя спальнями 149 м и sup2; и цена 120 000 евро

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете платить в рассрочку и на 30% меньше плательщиков
Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция рядом с достопримечательностями Стамбула, Турция
Piri Pasa Mahallesi, Турция
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает круглосуточной системой безопасности и парковкой.

Окончание строительства - март 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в нескольких минутах от исторических и культурных достопримечательностей.

  • Медицинский центр - 3 минуты
  • Больница - 5 минут
  • Школа - 3 минуты
  • Университет - 7 минут
  • Аэропорт Стамбула - 45 минут
  • Таксим - 9 минут
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