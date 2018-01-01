Жилой комплекс Новые квартиры в живописном районе Авсаллар

Каракокали, Турция

от € 74,000

48–149 м² 2 квартиры

Сдача в: 2022

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Этот проект будет завершен в ноябре 2022 года

Модерация этого проекта включает в себя:

- открытый бассейн

-Внутренний водоворот

-Сауна

-Дайм

Детская игровая площадка

Детская игровая комната

-Лобби

-Барбекю

Расстояние до моря 2 км

+ Трансфер к морю

Расстояние до центра Алании 3,5 км

Дизайн интерьера квартиры:

-60 &раз; 120 гранитных полов

-Оwn кухонные шкафы

-Черные звездные гранитные столешницы Galexi цвета

-Изолированные окна

- Специально разработанная стальная дверь с глазорной

- Специально разработанные лакированные внутренние двери

-Душевая кабина из закаленного стекла

Хилтон тонет

Включает единицы с одной спальней 48 м и sup2; и цена 74 000 евро

Дуплекс с двумя спальнями 149 м и sup2; и цена 120 000 евро

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете платить в рассрочку и на 30% меньше плательщиков