Жилой комплекс Жилой комплекс в лесной части района Авсаллар

Махмутлар центр, Турция

от € 140,000

57–177 м² 3 квартиры

Сдача в: 2021

Представьте себе дом который постоянно развивается благодаря инвестициям и изо дня в день растет в цене. Мы с гордостью представляем Вам наш новый жилой комплекс Balkan Tower, расположенный в самой важной части нашего города, в районе Махмутлар. Комплекс находится недалеко от моря, окружен новыми постройками и магазинами. Качество постройки наших объектов пропорционально более чем 35-летнему опыту нашей компании.

Проект Balkan Tower, строящийся по стандартам 5-и звездочного отеля, с заботой воплощается в жизнь, ставя во главу угла комфортную и умиротворенную жизнь для вас и вашей семьи.





Инфраструктура комплекса:

Открытый бассейн

Аквапарк

Закрытый бассейн

Сауна

Паравая комната

Соляная комната

Шок-комната

Душевые

Настольный теннис

Бильярдный стол

Спортивный зал

Конференц-зал

Открытая парковка

Генератор

Спутниковое TV и Интернет

Сторож

Кинотеатор

Хамам

Игравая комната

Особенности Квартир: