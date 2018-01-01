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Жилой комплекс Жилой комплекс в лесной части района Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 135,000
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Жилой комплекс Жилой комплекс в лесной части района Авсаллар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 47 до 125 квадратных метров. Расстояние до моря 950 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Жилой комплекс в лесной части района Авсаллар
Авсаллар, Турция
от € 135,000
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Представьте себе дом который постоянно развивается благодаря инвестициям и изо дня в день растет в цене. Мы с гордостью представляем Вам наш новый жилой комплекс Balkan Tower, расположенный в самой важной части нашего города, в районе Махмутлар. Комплекс находится недалеко от моря, окружен новыми постройками и магазинами. Качество постройки наших объектов пропорционально более чем 35-летнему опыту нашей компании.  

Проект Balkan Tower, строящийся по стандартам 5-и звездочного отеля, с заботой воплощается в жизнь, ставя во главу угла комфортную и умиротворенную жизнь для вас и вашей семьи.

 

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Аквапарк
  • Закрытый бассейн
  • Сауна
  • Паравая комната
  • Соляная комната
  • Шок-комната
  • Душевые
  • Настольный теннис
  • Бильярдный стол
  • Спортивный зал
  • Конференц-зал
  • Открытая парковка
  • Генератор
  • Спутниковое TV и Интернет
  • Сторож
  • Кинотеатор
  • Хамам
  • Игравая комната

Особенности Квартир:

  • Стальная входная дверь
  • Кухонная мебель
  • Напольное покрытие
  • Стены – водоэмульсионная краска
  • ПВХ балконные двери и окна
  • TV и телефонная связь в гостиной
  • Электрические розетки во всех комнатах и на балконах
  • Раздвижные балконные двери
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