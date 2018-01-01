Жилой комплекс Современный проект в районе Авсаллар - Алания

Аланья, Турция

Сдача в: 2024

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 46 до 160 м2.Расстояние до моря 2800 метров.Покупая недвижимость в Газипаше, вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие.После того, как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу. Здесь начали появляться современные новостройки, инфраструктура которых ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене.В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика.