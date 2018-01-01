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Жилой комплекс Квартиры с видом на море в привлекательном районе Оба

Каракокали, Турция
от € 132,000
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Жилой комплекс Квартиры с видом на море в привлекательном районе Оба
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь от 48 до 185 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Квартиры с видом на море в привлекательном районе Оба
Каракокали, Турция
от € 132,000
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Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023

Современный многоквартирный жилой комплекс с отдельной инфраструктурой, расположен в курортном районе Авсаллар. Проект разрабатывается лучшими турецкими дизайнерами и архитекторами. В проекте 4 блока, 167 апартаментов. С каждой квартиры, начиная с первого этажа, будет открываться вид на море и зеленные окрестности района. На продажу предложены квартиры планировки: 1+1, 2+1, 3+1 в том числе двухуровневые пентхаусы, площадью от 53 кв. м. В стоимость апартаментов входит: полная чистовая отделка, встроенная кухонная мебель, укомплектованные санузлы. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на декабрь 2022 года. Авсаллар - не слишком большой, но это один из самых теплых курортов Анталии, от ветров и антициклонов его защищает бухта. Здесь расположен один из самых знаменитых песчаных пляжей южного средиземноморского побережья – Инжекум.  Хорош Авсаллар для любителей верховой езды, дайвинга и самых разных видов водного спорта.
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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 152 м2.Расстояние до моря 1800 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Жилой комплекс Historical Sea SideApartments
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Застройщик: EOS Turkey Property
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