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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе района Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 148,000
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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе района Авсаллар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 186 квадратных метров. Расстояние до моря 500 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе района Авсаллар
Авсаллар, Турция
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Технические характеристики: современные лифты, противопожарная система, центральная спутниковая система, генератор, видеонаблюдение. Особенности апартаментов: бронированные стальные двери 1 класса, домофон с видеосистемой. Система подогрева полов во всей квартире. Первоклассная сантехника, дизайнерский кухонный гарнитур и мебель в ванных комнатах. Алюминиевые роль ставни и двойные стеклопакеты обеспечивают шумоизоляцию во всех комнатах.
Комплект бытовой техники, кондиционеры в каждой комнате и теплые полы в подарок каждому покупателю!
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