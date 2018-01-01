Жилой комплекс Масштабный проект премиум-класса в районе Тюрклер - Алания
Akarca, Турция
от € 245,000
О комплексе
Компания StayProperty представляет вам один из самых масштабных и уникальных проектов в районе Тюрклер - Алания.Проект будет состоять из роскошного 5-ти звездочного отеля, инвестиционных апартаментов, таунхаусов и вилл.В жилом комплексе представлены апартаменты следующих планировок: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, площадью от 72 до 366 м2.Также в проекте предлагаются таунхаусы панировкой 2+1, общей площадью 118 м2.В резиденции также есть виллы планировкой 5+1, общей площадью от 349 до 361 м2. Расстояние до моря 300 метров.Известный по роскошным отелям, Тюрклер занимает важное место в сфере туризма. Жилых комплексов здесь строится мало, но в ближайшей перспективе район будет развиваться. В Тюрклере новая недвижимость представлена роскошными комплексами с концепцией люкс отелей. Здесь можно купить апартаменты для отдыха, под сдачу в аренду, для постоянного проживания в самых комфортных условиях.В Тюрклере работает лунапарк, дельфинарий. Много ресторанов, магазинов, сервисов аренды авто, туристических агентств с экскурсиями, сувенирных лавок. Социальная инфраструктура также есть в соседних районах Конаклы и Авсаллар. Через район проходит горная река Каргы, впадающая в море. На берегу бухты с пирсами и волнорезами.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Застройщик
Языки общения: English, Русский
Турция, Alanya
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