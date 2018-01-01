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Жилой комплекс Масштабный проект премиум-класса в районе Тюрклер - Алания

Akarca, Турция
от € 245,000
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Жилой комплекс Масштабный проект премиум-класса в районе Тюрклер - Алания
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О комплексе

Компания StayProperty представляет вам один из самых масштабных и уникальных проектов в районе Тюрклер - Алания.Проект будет состоять из роскошного 5-ти звездочного отеля, инвестиционных апартаментов, таунхаусов и вилл.В жилом комплексе представлены апартаменты следующих планировок: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, площадью от 72 до 366 м2.Также в проекте предлагаются таунхаусы панировкой 2+1, общей площадью 118 м2.В резиденции также есть виллы планировкой 5+1, общей площадью от 349 до 361 м2. Расстояние до моря 300 метров.Известный по роскошным отелям, Тюрклер занимает важное место в сфере туризма. Жилых комплексов здесь строится мало, но в ближайшей перспективе район будет развиваться. В Тюрклере новая недвижимость представлена роскошными комплексами с концепцией люкс отелей. Здесь можно купить апартаменты для отдыха, под сдачу в аренду, для постоянного проживания в самых комфортных условиях.В Тюрклере работает лунапарк, дельфинарий. Много ресторанов, магазинов, сервисов аренды авто, туристических агентств с экскурсиями, сувенирных лавок. Социальная инфраструктура также есть в соседних районах Конаклы и Авсаллар. Через район проходит горная река Каргы, впадающая в море. На берегу бухты с пирсами и волнорезами.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Масштабный проект премиум-класса в районе Тюрклер - Алания
Akarca, Турция
от € 245,000
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Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+2, 6+2. Площадь апартаментов от 96 до 308 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Данный комплекс расположен в востребованном новом развивающемся районе Алании под названием Кестель. Эти современные роскошные апартаменты находятся всего в 700 метрах от пляжа и предлагают захватывающий вид на Средиземное море. Об этом современном роскошном доме Дом был реализован в современном дизайне с использованием новейших технологий, чтобы создать технически эффективный и потрясающий вид. Для жителей есть полный спектр удобств, таких как ресторан, крытый бассейн, открытый бассейн, фитнес-центр, кинотеатр, комната для вечеринок, детская площадка и многое другое. В принципе, в Алании есть все необходимое для повседневной жизни. место расположения Недвижимость расположена в Кестеле, Аланья. Кестель - это новый развивающийся район с роскошным жилым комплексом и магазинами. район подходит для тех, кто хочет жить в тихом и спокойном месте. Комплекс находится всего в 500 метрах от пляжа и всего в 35 км от аэропорта. Общие характеристики комплекса аквапаркдетский бассейнмини гольфмассажный кабинетнастольный теннисбильярдвай-файгенераторподземный парккамеры наблюдения
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Сдача в: 2023
Застройщик: ALANYA INVESTMENT

Жилой комплекс Браво Башня располучен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находиця в 25 км от Алании и в 15 км от междуноного аэропората Газипаша.  Район Демирташ представляет сёрокую долину, окруженную кроми с виходом к сирочьем пля. В настоящее время район находиця природный завод Каньон Сепадере.  Прохладная грека, река, сускаетсь с гором каскадом воеводы в народ. Придется по душе поселотелам эко-жизни, любителем прагулок и эко-туризма. Все теории кананы, исторические исторические, по-которым-культики.

Пляжи Демирташа дольгое времья были « дикими ».  Здесь чистейшей и мологий вход в море с гладким галечно-песчаным дном. В Демирташ, на виднах, візают семьи и компани лет. На князь обосноние места долы отсыха с всеми удобствами: шезлонги, кабинки троевеяве. В кланах муниципалита открыть в седуущем году боле оборудованы мест для отдыха.

Площадь нового жилого комплекса занимает 4177 кв.м. Жилой комплекс Браво Башня находиця всего в 700 м от общего времени княгиня в районе Демирташ. Регламент Башня Браво, из-за общего количества на 69 квартир планировкой 1 + 1, пентахан 2 + 1.

Все цены на кум, кюмин кэгвел с гранитной стелницетой, кюстан. Можно сразью заводить мебель и жить.

Архитектура жилого комплекса в общеменном стиле и прудумана порочность жильца. На территории жилого комплекса будут доступны седущи разувлечение:

  • Бассейн
  • Аквапарк
  • Крытый бассейн
  • Детская ировая комната
  • Теннисный крот / баскетбольная полощадка
  • Сауна
  • Фитнес зал
  • Парная комната
  • Хамам – турецкая баня
  • Массажная комната
  • Конференц зал
  • Билярд
  • Настольный теннис
  • Зона отыха с мангалом для барбекю и беседкой
  • Парковка.

Территория жилого комплекса находиця под кроглосуточным видеонаблудением. На территории доступен Wi-Fi, депо.

Приобретение квартира на этапе строителства представлает вам можност крэсстрочку брэз про. Сумма первошна склад всего 50% от истории. Остальную сумму можно опачивать частями до марта 2023 год.

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Район Демирташ предкрасноы из истории погонного производства. На территории района Демирташ находиця несколько для длетик, детский садик.

По пятницам, в Демирташе проходит фермерский ринок. На ринкете можно приунести не толко свежие фрукты и отощи, но и сыры, потог, оливки, сладости. Набережной располено несколок кафе, годе повелимо, споровожено ребу, креветки и калми.

В централной истории Демирташа располечен муницпалний парк. На народ в него, на стратит фоніт и цветустие кусты, на территори достуб.

Из Демирташа Легко Бобратская область транспортный транспорт в любучук Алании и Газипаши. В Демирташе есть несколько автобусных маршрутов, которье курсируют в разных направлияхх.

Демирташ активно развиватся. На териториях земста строётся обще советских болезней и пачек.

Вам понравиця отдыхат в это уютном районе Алании.

 

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