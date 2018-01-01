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Жилой комплекс Новый проект в центре Алании

Аланья, Турция
от € 327,000
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Жилой комплекс Новый проект в центре Алании
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 138 квадратных метров. Расстояние до моря 50 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Новый проект в центре Алании
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Апартаменты комплекса и международного отеля, первый жилой проект в Европе одного из крупнейших китайских брендов. Он находится на жизненно важной оси Бассейна Экспресс, нервного центра инвестиций в недвижимость в городе на двух континентах. Он имеет роскошные апартаменты, согласно последним стандартам отеля, что делает его одним из уникальных проектов в Стамбуле. высокая прибыль - для тех, кто хочет инвестировать или арендовать жилые единицы в комплексе. Он близок к жизненно важной транспортной сети, связывающей его со всеми районами по обе стороны города.
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с видом на море и Принцевы острова.

Резиденция располагает рабочими зонами, открытым бассейном, тренажерным залом, детским клубом, спа-зоной.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых популярных и престижных районов Стамбула, в пешей доступности от станции метро, всего в нескольких минутах от университетов, торговых центров и больниц.

  • Станция метро - 870 метров
  • Побережье - 5 км
  • Мальтепе - 8 км
  • Кадыкёй - 22 км
  • Аэропорт - 25 км
  • Таксим - 33 км
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Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Новые апартаменты расположены в в одном из центральных районов Аланьи - Оба. Поблизости расположены все социальные объекты, такие как школа, детский парк, прогулочная зона, больницы, пляж, банки и почтовые отделения. Оба очень популярен среди международных и турецких инвесторов, поэтому район стремительно развивается. Данный жилой комплекс состоит из двух блоков и 35 квартир, включая пентхаус 1+1 и 3+1. Под блоком Б располагаются 2 магазина.   В комплексе представлены разнообразные возможности для времяпрепровождения: бассейн, игровая комната, барбекю зона, сауна, парковка, аквапарк, камеры видеонаблюдения, фитнес-центр, детский бассейн.  Основные преимущества комплекса:- Расположен рядом со всеми социальными удобствами - Высококачественные материалы   К продаже представлены апартаменты различных планировок общей площадью  от 63 кв.м. до 160 кв.м.  Условия оплаты:В случае вашей заинтересованности в приобретении данных апартаментов компания "BasicApartment Real Estate" предлагает удобный способ оплаты - при первоначальном подписании контракта вы оплачиваете только 40% от общей стоимости, а на оставшиеся 60% вы получаете рассрочку на 18 месяцев без процентов.  Эту недвижимость в Алании очень рекомендую тем, кто ищет новые возможности для инвестиций в недвижимость в Алании.  
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