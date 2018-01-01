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Жилой комплекс Проект в хорошей локации - район Демирташ

Akarca, Турция
от € 124,000
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Жилой комплекс Проект в хорошей локации - район Демирташ
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 44 до 80 квадратных метров. Расстояние до моря 750 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Проект в хорошей локации - район Демирташ
Akarca, Турция
от € 124,000
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Другие комплексы
Жилой квартал Красивые апартаменты в Алании,Тосмур с видом на море
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Красивая квартира в Алании Тосмур с видом на море, Тосмур / Алания-Посмотрите на эту прекрасную квартиру в Алании с видом на море.Вам понравится эта квартира с 2 спальнями в Алании рядом с центром, пляжем и с захватывающим видом на Средиземное море. Эти апартаменты площадью 110 кв.м. с гостиной, кухней открытого плана и двумя ванными комнатами. С кухни открытой планировки, у вас есть доступ к большому балкону, где у вас есть впечатляющий вид на Средиземное море и город. Представьте себе, что на террасе со средиземноморским видом Вы пьёте прохладительные напитки!  Квартира находится всего в 400 метрах от Средиземного моря и всего в 500 метрах от центра. Также рядом с магазины, кафе, пляжный клуб, аптеки и супермаркеты.  Этот комплекс  имеет множество функций, таких как бассейн, ухоженный сад, настольный теннис, тренажерный зал и круглосуточная охрана В квартире керамический пол, видеодомофон, двойное остекление окон, кухонные шкафы и кондиционер в каждой комнате. Если вы не хотите упустить эту возможность иметь красивую квартиру в Алании по разумной цене, позвоните нам или отправьте электронное письмо.
Жилой комплекс Недвижимость на продажу в новом проекте в Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023

Проект расположен в районе верхняя Оба, одном из любимых районов Алании, который имеет уникальный, красивый вид на Аланию и выделяется своей природой и чистым воздухом, но в нем также достаточно много возможностей для городской жизни. Новый жилой комплекс находится в нескольких минутах ходьбы до всех социальных объектов города. Проект состоит в том, чтобы привлечь внимание своим разнообразным дизайном и архитектурной структурой.
Комплекс состоит из одного 4-х этажного блока на земельном участке площадью 990м2.Вашему вниманию представлены следующие планировки квартир: 1+1 и 2+1 дуплекс.
Расстояние до моря составит 1.7 км, до областной больницы 1км, в пешей доступности находятся рынок, магазины, школа и остановка общественного транспорта.
Предусмотрена гибкая система оплаты, первоначальный взнос 35%, остаток суммы распределяется на срок завершения строительства который запланирован на декабрь 2023г.
Жилой комплекс Элитные апартаменты в новом комплексе - район Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь от 95 до 236 квадратных метров. Расстояние до моря 2800 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
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