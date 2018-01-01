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Жилой комплекс Квартиры в уютном строящемся комплексе - центр Алании

Аланья, Турция
от € 195,000
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Жилой комплекс Квартиры в уютном строящемся комплексе - центр Алании
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 55 до 150 м2. Расстояние до моря 400 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом.
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в уютном строящемся комплексе - центр Алании
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от € 195,000
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Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Стамбул, Турция
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс в одном из крупнейших муниципалитетов, старом, историческом и центральном районе, в Эйюп Султан, рядом с заливом Золотым Рогом.

Свидетельство о праве собственности готово, подходит для турецкого гражданства, нет платы за свидетельство о праве собственности.

27 блоков, каждый блок имеет 10 этажей, типы квартир варьируются от 1+1 до 5+1, от 82 м2 до 358 м2. Есть квартиры с балконами или террасами, двухуровневые или обычные варианты, или квартиры с большим садом доступны в проекте.

Удобства комплекса: крытый бассейн, сауна, парилки, фитнес, турецкая баня, кинотеатр, библиотека, бизнес-центр, баскетбольные площадки, кафе, прогулочные дворики, детская площадка, парковка.

Расположение и объекты поблизости
  • Муниципалитет Эйюп Султан - 350 м, 1 мин
  • Мечеть Эйюп Султан - 850 м, 5 мин
  • Золотой Рог - 850 м, 6 мин
  • Холм Пьера Лотти - 900 м, 7 мин
  • Мост Золотой Рог - 1 км, 6 мин
  • Галатская башня - 7 км, 12 мин
  • Базар специй — 6 км, 10 мин
  • Гранд базар — 7 км, 12 мин
  • Главная трасса Стамбула Е-5 - 1км
  • Метробус Ayvansaray - 900 м, 2 мин
  • М1 Байрампаша (Еникапы-Киразлы) - 800 м, 2 мин
  • Трамвайная остановка T4 Topçular (Topkapı-Habipler), 850 м
  • Трамвайная остановка T5 Feshane (Eminönü-Alibeyköy) 1,3 км
  • Паромная станция Эйюп - 1,5 км 4 мин
  • Стамбульский университет – 6 км, 9 мин
  • Университет Кадир Хас – 4,6 км, 5 мин
  • Университет Халич – 5 км, 7 мин
  • Университет Билги - 5,5 км, 8 мин
  • Университет Безми Алема Вакифа – 5,5 км, 8 мин
  • Стамбульский университет Тиджарет – 4,5 км, 7 мин
  • Университет Фатих Султан Мехмет – 4,6 км, 8 мин
  • Университет Истинье – 4,5 км, 7 мин
  • Детский сад Озель Ягмур Танелери, 2 минуты пешком
  • Детский сад Эйюпа Султана Сусама Сокаги, 5 минут пешком
  • Aljazari International School- (имеются все секции), 2 км, 2 мин на машине (английский, арабский, турецкий)
  • Международная школа Аль-Акса - 4 км, 5 мин
  • Государственная больница Эйюп Султан – 3,3 км, 4 мин
  • Больница Рами – 1,8 км, 2 мин
  • Частная больница Байрампаша Колан - 3 км, 4 мин
  • Торговый центр Axis İstanbul — 800 м
  • Торговый центр Cevahir — 15 мин
  • ТЦ Венеция - 20 минут на трамвае
  • ТЦ Zorlu Center - 10 мин
  • Миниатюрк - 4 км, 6-7 мин
  • Парк Фешане - 1,5 км, 3 мин
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023

Уникальный по архитектурному решению жилой комплекс, недвижимость в котором будет соответствовать современным стандартам, с самодостаточной внутренней инфраструктурой, находится в самом популярном туристическом центре Алании в районе Махмутлар. Расстояние до побережья Средиземного моря составляет 600 метров (примерно 9 минут ходьбы). В 150 метрах от резиденции находится площадь субботнего рынка, и так как это центр Махмутлара то в шаговой доступности вся необходимая инфраструктура района – всевозможные магазины, супермаркеты, овощные и мясные лавки, пекарни, отделения банков, аптеки, медицинские учреждения.
Проект состоит из одного 12 этажного блока с 120 апартаментами различных планировок. На выбор представлены: 1+1, 2+1, 4+1, 5+1 площадью от 49 до 209 м2. Все квартиры будут сдаваться с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью и укомплектованными санузлами, также в стоимость включено: стальная входная дверь, качественные межкомнатные двери, светодиодные и точечные светильники на потолке, керамогранитная плитка на полу, окна и балконные двери с двойным остеклением, видеодомофон и центральная спутниковая система.
Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на март 2023 года, на этапе строительства действует беспроцентная рассрочка, первоначальный взнос 40% от стоимости. На сегодняшний момент не так много жилых комплексов, где сочетается удобство, комфорт и хорошая цена. Данная покупка порадует вас продуманными деталями и что не мало важно – ликвидностью. Из этого следует, что объект выгоден как для комфортной жизни, так и для сдачи в аренду.
Жилой комплекс Инвестиционный проект на стадии строительства
Аланья, Турция
Сдача в: 2024

Предлагаем Вашему вниманию проект на стадии строительства от известного застройщика в городе Алания, который будет расположен в районе Оба, всего в 350 метрах от Средиземного моря. Комплекс будет состоять из 4-х малоэтажных блоков и будет сдан в декабре 2024 года. ЖК будет иметь отельную инфраструктуру 5*. Застройщик предлагает на продажу квартиры планировки 2+1 дуплекс (110-117м2). Все квартиры будут сданы в чистовой отделки, со встроенным кухонным гарнитуром, сантехникой в санузлах, теплыми полами в ванных комнатах. Также в виде бонусов, застройщик дарит своим клиентам в приобретенную квартиру 7 предметов бытовой техники и кондиционеры в каждой комнате марки BOSH. Торопитесь, квартир осталось совсем немного. Застройщик предоставляет выгодные скидки при 100% оплате и беспроцентную рассрочку до конца строительства.

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