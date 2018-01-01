Жилой комплекс Квартиры в уютном строящемся комплексе - центр Алании

Стамбул, Турция

Жилой комплекс в одном из крупнейших муниципалитетов, старом, историческом и центральном районе, в Эйюп Султан, рядом с заливом Золотым Рогом.

Свидетельство о праве собственности готово, подходит для турецкого гражданства, нет платы за свидетельство о праве собственности.

27 блоков, каждый блок имеет 10 этажей, типы квартир варьируются от 1+1 до 5+1, от 82 м2 до 358 м2. Есть квартиры с балконами или террасами, двухуровневые или обычные варианты, или квартиры с большим садом доступны в проекте.

Удобства комплекса: крытый бассейн, сауна, парилки, фитнес, турецкая баня, кинотеатр, библиотека, бизнес-центр, баскетбольные площадки, кафе, прогулочные дворики, детская площадка, парковка.

Муниципалитет Эйюп Султан - 350 м, 1 мин

Мечеть Эйюп Султан - 850 м, 5 мин

Золотой Рог - 850 м, 6 мин

Холм Пьера Лотти - 900 м, 7 мин

Мост Золотой Рог - 1 км, 6 мин

Галатская башня - 7 км, 12 мин

Базар специй — 6 км, 10 мин

Гранд базар — 7 км, 12 мин

Главная трасса Стамбула Е-5 - 1км

Метробус Ayvansaray - 900 м, 2 мин

М1 Байрампаша (Еникапы-Киразлы) - 800 м, 2 мин

Трамвайная остановка T4 Topçular (Topkapı-Habipler), 850 м

Трамвайная остановка T5 Feshane (Eminönü-Alibeyköy) 1,3 км

Паромная станция Эйюп - 1,5 км 4 мин

Стамбульский университет – 6 км, 9 мин

Университет Кадир Хас – 4,6 км, 5 мин

Университет Халич – 5 км, 7 мин

Университет Билги - 5,5 км, 8 мин

Университет Безми Алема Вакифа – 5,5 км, 8 мин

Стамбульский университет Тиджарет – 4,5 км, 7 мин

Университет Фатих Султан Мехмет – 4,6 км, 8 мин

Университет Истинье – 4,5 км, 7 мин

Детский сад Озель Ягмур Танелери, 2 минуты пешком

Детский сад Эйюпа Султана Сусама Сокаги, 5 минут пешком

Aljazari International School- (имеются все секции), 2 км, 2 мин на машине (английский, арабский, турецкий)

Международная школа Аль-Акса - 4 км, 5 мин

Государственная больница Эйюп Султан – 3,3 км, 4 мин

Больница Рами – 1,8 км, 2 мин

Частная больница Байрампаша Колан - 3 км, 4 мин

Торговый центр Axis İstanbul — 800 м

Торговый центр Cevahir — 15 мин

ТЦ Венеция - 20 минут на трамвае

ТЦ Zorlu Center - 10 мин

Миниатюрк - 4 км, 6-7 мин

Парк Фешане - 1,5 км, 3 мин

Расположение и объекты поблизости